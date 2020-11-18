【出軌男友】失婚CEO搭上《使徒行者3》綠葉　方潔盈疑懷孕致謝可逸背叛女友

▲ 謝可逸被踢爆戀上牝婚CEO。

TVB綠葉謝可逸被揭背女友出軌，戀上失婚醫美公司CEO方潔盈（Jathy），謝可逸更被指疑「搞出人命」，計劃與Jathy「奉子成婚」，惟偷食事件的兩位主角Jathy和謝可逸至今未有回應事件，而被男友背叛的謝可欣亦不欲表態。

曾第一輯《愛・回家》演Tyson、《十八年後的終極告白》演警察，以及近日在《使徒行者3》演周文鼎的TVB綠葉謝可逸，日前被傳媒啺爆瞞歌手女友謝文欣出軌，偷食失婚有錢婦人方潔盈（Jathy）。

▲ 謝可逸被揭出軌。（經濟日報圖片）

【使徒行者3】TVB綠葉謝可逸背女友謝文欣出軌 搭上有錢貴婦疑「奉子成婚」

有傳媒指謝可逸疑「搞出人命」，計劃與Jathy「奉子成婚」，但因謝可逸家人不接受Jathy，故令婚事觸礁。

謝可逸和方潔盈被踢爆曖昧關係後，未對事件表態，而謝可逸的女友謝可欣則曾傳媒表示不方便回應。

謝可逸事業不算如意，卻桃花運不俗，當歌手謝文欣玩地下情多年，但又背女友搭上學美容公司CEO Jathy。

方潔盈曾離婚有兩子女

原名方鈴的方潔盈，據知曾有兩段婚姻，Jathy與兩任前夫育有一子一女，而謝可逸亦早完全融入家中，與Jathy的一子一女關係良好，有指Jathy更當住子女面前稱呼謝可逸為「爹哋」。

有傳媒揭Jathy於2012年嫁給醫生老公湯愷廸，並有一女，丈夫並支持創立醫學美容集團，不過3年後二人離婚，Jathy並取女兒的撫養權和贍養費。翌年Jathy再婚，有指同是奉子成婚，惟於今年5月再次離婚。

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Jathy早年創辦醫學美容公司，擔任創辦人及行政總裁，現於銅鑼灣、九龍灣、旺角及沙田皆設有醫學美容中心分店。

她又兼任代言人賣廣告，並曾接受傳媒訪問，介紹美容服務及創業經驗。

她曾受訪分享為客人做醫學美容後，令對方增加自信，為她的事業帶來信心，談到為女客人改造全新形象，成功增加戀愛運，Jathy坦言：「女士如果在戀愛上，主動少少，的而且確會更加順利。」

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