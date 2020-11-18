  • 27°C
香港時間 : 20201118日 (三) 12:44
靚太生活雜誌

會員專區

專題:取財有道

熱門關鍵字 : 曾偉權 超市大搜查 防敏 自助餐優惠 踩過界II 使徒行者3 兒童健康 劇情預告 烹飪教煮
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【出軌男友】失婚CEO搭上《使徒行者3》綠葉　方潔盈疑懷孕致謝可逸背叛女友

娛樂 11:09 2020/11/18

分享：

熱門 曾偉權 超市大搜查 防敏 自助餐優惠 踩過界II 使徒行者3 兒童健康 劇情預告 烹飪教煮

謝可逸被踢爆戀上牝婚CEO。

TVB綠葉謝可逸被揭背女友出軌，戀上失婚醫美公司CEO方潔盈（Jathy），謝可逸更被指疑「搞出人命」，計劃與Jathy「奉子成婚」，惟偷食事件的兩位主角Jathy和謝可逸至今未有回應事件，而被男友背叛的謝可欣亦不欲表態。

曾第一輯《愛・回家》演Tyson、《十八年後的終極告白》演警察，以及近日在《使徒行者3》演周文鼎的TVB綠葉謝可逸，日前被傳媒啺爆瞞歌手女友謝文欣出軌，偷食失婚有錢婦人方潔盈（Jathy）。

謝可逸被揭出軌。（經濟日報圖片）

【使徒行者3】TVB綠葉謝可逸背女友謝文欣出軌　搭上有錢貴婦疑「奉子成婚」

有傳媒指謝可逸疑「搞出人命」，計劃與Jathy「奉子成婚」，但因謝可逸家人不接受Jathy，故令婚事觸礁。

謝可逸和方潔盈被踢爆曖昧關係後，未對事件表態，而謝可逸的女友謝可欣則曾傳媒表示不方便回應。

謝可逸事業不算如意，卻桃花運不俗，當歌手謝文欣玩地下情多年，但又背女友搭上學美容公司CEO Jathy。

方潔盈曾離婚有兩子女

原名方鈴的方潔盈，據知曾有兩段婚姻，Jathy與兩任前夫育有一子一女，而謝可逸亦早完全融入家中，與Jathy的一子一女關係良好，有指Jathy更當住子女面前稱呼謝可逸為「爹哋」。

有傳媒揭Jathy於2012年嫁給醫生老公湯愷廸，並有一女，丈夫並支持創立醫學美容集團，不過3年後二人離婚，Jathy並取女兒的撫養權和贍養費。翌年Jathy再婚，有指同是奉子成婚，惟於今年5月再次離婚。

    點擊圖片放大
    +5
    +4

Jathy早年創辦醫學美容公司，擔任創辦人及行政總裁，現於銅鑼灣、九龍灣、旺角及沙田皆設有醫學美容中心分店。

她又兼任代言人賣廣告，並曾接受傳媒訪問，介紹美容服務及創業經驗。

她曾受訪分享為客人做醫學美容後，令對方增加自信，為她的事業帶來信心，談到為女客人改造全新形象，成功增加戀愛運，Jathy坦言：「女士如果在戀愛上，主動少少，的而且確會更加順利。」

TVB綠葉謝可逸背女友謝文欣出軌　搭上有錢貴婦疑「奉子成婚」上一頁

撰文 : TOPick柴犬出動

相關文章

【使徒行者3】TVB綠葉謝可逸背女友謝文欣出軌　搭上有錢貴婦疑「奉子成婚」
今日 09:54
【使徒行者3】TVB綠葉謝可逸背女友謝文欣出軌　搭上有錢貴婦疑「奉子成婚」
【偷食人夫】朱智賢出軌「潛水」5個月後現身　上載行山照疑為復出試水溫
19:02 2020/09/10
【偷食人夫】朱智賢出軌「潛水」5個月後現身　上載行山照疑為復出試水溫
【細So出軌】練美施以「索媽KOL」形象賺錢　Macy被翻黑歷史網民力數6宗罪
13:53 2020/09/03
【細So出軌】練美施以「索媽KOL」形象賺錢　Macy被翻黑歷史網民力數6宗罪
娛樂人物職業 使徒行者 出軌 綠葉 演員 歌手 醫美

最高瀏覽

【億元新抱】余香凝丈夫神秘背景曝光　傳家族實力厚雄厚擁約2億元資產
16:11 2020/11/17
【億元新抱】余香凝丈夫神秘背景曝光　傳家族實力厚雄厚擁約2億元資產
龍緯汶承認非禮兩女童　求情指對6歲事主有愛視為女友
15:38 2020/11/17
龍緯汶承認非禮兩女童　求情指對6歲事主有愛視為女友
【流感高峰】再多7間小學及2間特殊學校爆發上呼吸道感染　衞生防護中心建議停面授至少7日
20:33 2020/11/17
【流感高峰】再多7間小學及2間特殊學校爆發上呼吸道感染　衞生防護中心建議停面授至少7日