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【迪士尼優惠】香港迪士尼慶祝15周年兼聖誕節　港人優惠$688入園2次【附連結及詳情】

親子好去處 11:07 2020/11/18

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熱門 曾偉權 超市大搜查 防敏 自助餐優惠 踩過界II 使徒行者3 兒童健康 劇情預告 烹飪教煮

香港迪士尼樂園推出「香港居民專享︰『雙重慶祝』」優惠，港人可以$688入樂園2次。

香港迪士尼樂園為慶祝15周年生日及A Disney Christmas傳統聖誕，近日推出「香港居民專享︰『雙重慶祝』」優惠，以$688入樂園2次，同時可享用其他額外優惠，包括購物、餐飲和小食優惠。

2月28日或之前任選2天入園

優惠由即日起至2021年2月28日期間，任選2天入園，持優惠門票的合資格人士可於下列期間進入樂園兩次：

  • 第一次入園： 2020年11月17日至2021年2月28日
  • 第二次入園： 2021年1月1日至2021年2月28日

另有購物餐飲優惠

另外，可享有以下額外樂園優惠：

  • 2 x 於樂園商品店購物可享$10折扣優惠
  • 1 x 迪士尼頭箍5折優惠（適用於以正價購買指定款式一個）
  • 2 x 於精選或豪華餐廳購買套餐可享$20折扣（適用於下午4:30後）
  • 1 x 戶外小食亭爆谷買一送一優惠

門票價格為標準門票12至64歲$688，小童門票3至11歲$512。

持有「雙重慶祝」優惠門票人士入園時，須拍照或出示樂園不時規定的個人身份證明作核實用途。憑迪士尼電子票，只需前往樂園正門入口迴轉欄，掃描顯示在流動裝置上的訂單確認書（或使用列印本），即可進入樂園。

預訂及詳情【按此】

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責任編輯︰王明芳

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