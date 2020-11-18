【食用安全】男子腹部生腫塊劇痛以為患癌　求醫驚悉食酸菜魚惹禍

▲ 男子腹部生腫塊劇痛以為患癌，求醫驚悉食酸菜魚惹禍。

食酸菜魚要小心！四川成都一名61歲黃姓男子，腹部突然長出一個腫塊並劇痛，他一度誤以為患癌，到醫院求醫後，驚悉是食酸菜魚惹禍。幸經治療現已康復。其主診醫生稱，若不及時治療，隨時因嚴重感染死亡。

綜合內地媒體報道，據黃男憶述，前段時間，他年過八旬的母親想到兒子喜歡吃酸菜魚，特地煮了一大鍋。沒想到，美味的魚片卻引發了意外。連續2個多月以來，黃男總是感覺左側腹部隱隱作痛，他一開始以為是腸胃炎發作，吃了幾種藥，但症狀反而愈加猛烈，腹部更生出一個腫塊。

黃男及其家人頓時驚慌，一度以為黃男罹患惡性腫瘤，立即帶他到醫院胃腸科求醫。醫生在檢查後發現，「腫瘤」是虛驚一場，黃男的症狀是魚刺引發的「結腸異物穿孔伴腹腔膿腫」，即黃男的腸道被魚骨刺穿，該部分已形成膿瘍。

如不及時給予治療，感染愈發嚴重的黃男，隨時會有生命危險，醫生日前為黃男進行手術，並取出惹禍的魚刺及清除膿腫，同時完成了一期腸道吻合。黃男恢復良好，現已康復出院。

醫生稱，魚刺卡喉的情況常見，但進入腸道並穿破引發膿腫的情況確實少見，而除了魚刺之外，常見惹禍的異物還包括雞骨、鴨骨、棗核、假牙等，患者主要以中老年為主。進食匆忙或注意力不集中，是造成異物卡喉的重要原因之一。

據稱多數人遇到異物卡喉，可能會靠吞嚥飯菜，來將魚刺「嚥下去」；有些人會選擇喝醋，認為醋可以將堅硬的魚刺軟化。不過，這些所謂的常識都是錯誤做法，很可能因此增加併發症、為手術增添困難。醫生表示，異物誤入咽喉和食道後，還應立即就醫，避免延誤治療。

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責任編輯：羅嘉欣