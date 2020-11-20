眼科醫生拆解乾眼症成因　兼教你選擇人工淚液貼士

不少人生活中離不開電腦、手機等電子產品，長時間讓眼睛注視屏幕，令雙眼缺乏休息。如果你平日感覺雙眼乾澀、浮現紅筋、感覺灼熱或有異物入眼，你會怎樣處理？大部份人可能會閉目養神休息，甚至置之不理，然而這些常見的症狀，其實可能正提醒你有機會患上乾眼症！

乾眼症是指眼睛無法產生足夠或穩定的淚水膜滋潤眼球表面，其實是一種常見的問題。眼科專科醫生林敬德表示，根據不同的科研報告指出，亞洲國家有大約25至35%的人口會患乾眼症，較西方國家的5至16%高，而香港亦曾經有研究發現大約28%的受訪者患有乾眼症。究其原因和亞洲人的基因有關係，首先是亞洲人種分泌淚水脂質的瞼皮腺功能較差，其次是眼睛較容易有不完整眨眼的情況（眨眼時眼瞼沒有完全閉上便打開）。



▲ 林敬德醫生解釋，淚水膜由油脂層及水蛋白層組成，淚水膜不足或缺少油脂成分便會導致乾眼症。

長時間睇屏幕 易誘發乾眼症

林敬德醫生留意到，不少患者會因為環境因素，如長時間過度集中使用電子產品，而減少眨眼次數或眨眼質素變差，導致淚水加速揮發和分泌不足等問題，誘發乾眼症。他指40至50歲的人士亦會因年紀增長導致淚腺功能退化，更大機會患上乾眼症。而部分乾眼症患者則是因為炎症或自身免疫系統疾病引致。

長時間使用電子產品會令眼睛疲倦，增加患上乾眼症的機會，因此林敬德醫生提醒：「要預防乾眼症，可以減低使用電子屏幕的時間，並提醒自己多眨眼。」但工作或娛樂而使用電子產品已經成為大家生活的一部份，很難避免，所以他建議，長時間使用電子螢幕時，應該要遵守「20–20–20」法則，每注視螢幕20分鐘，便讓眼睛遠望20呎以外的景物20秒，令眼睛肌肉放鬆及多眨眼。

▲ 林敬德醫生表示通過嶄新的儀器可以檢測患者的眨眼情況、瞼皮腺結構及淚水膜分布來進行乾眼症診斷。

選購人工淚液 須留意產品標籤

當眼睛感到乾澀不適時，林敬德醫生建議大家可以使用人工淚液來舒緩症狀。他補充：「選購人工淚液時，消費者要留意產品標籤，或者向藥劑師了解當中的成分，應該選擇無藥性的產品。另外，含潤滑成分，如透明質酸和鹽份濃度較低的人工淚水會提供更好的舒緩效果。」

林敬德醫生解釋，出現乾眼症症狀是因為眼球皮面的淚水膜不足，會令患者的淚水鹽份濃度變高，而低鹽份濃度的人工淚液有助平衡淚水膜的鹽份濃度，舒緩眼睛不適效果更持久；透明質酸常用於眼科疾病治療，有助增加淚膜黏稠度，在眼球表面形成一層保護膜，減少淚水過份揮發。如眼乾情況比較嚴重，可使用透明質酸含量較高的人工淚液，用家使用後會感覺雙眼較黏，但保濕效果較好，多為睡前使用，林敬德醫生建議消費者可因應使用需要來選擇不同透明質酸濃度的人工淚液。

林敬德醫生特別提醒，市面上有部份眼藥水會加入薄荷令用家有清涼感覺，或具有收縮血管成分的防紅筋眼藥水，並不建議長期使用。如果使用人工淚液，及改善工作環境、日常用眼習慣後，仍然未能舒緩乾眼症症狀舒緩，就要向眼科專科醫生求診，眼科專科醫生會做不同的檢查找出乾眼症成因，並提供合適的治療方法，包括處方眼藥水、手術及熱力脈衝等，治療及改善乾眼症患者的眼睛健康情況。

▲ 冰藍特效保濕潤眼液。



以Johnson & Johnson Vision推出的冰藍眼睛護理專家系列為例，當中的冰藍特效保濕潤眼液分獨立支裝及樽裝，有助回復淚水最佳的鹽/水比例，並將比例維持在一段較長的時間，達致長效保濕。使用這款潤眼液可以即時及長效紓緩乾眼症徵症，如乾澀、痕癢、異物感、灼熱或敏感等，可作日常使用。獨立支裝更不含防腐劑，而且方便外出携帶。

▲ 冰藍高水份隱形眼鏡潤濕液。

冰藍高水份隱形眼鏡潤濕液的透明質酸成分能在角膜和隱形眼鏡鏡片之間形成水份保護膜，高效補充水分，緩解隱形眼鏡造成的眼睛缺氧及視力模糊。

▲ 冰藍特效保濕潤眼水凝啫喱。



冰藍特效保濕潤眼水凝啫喱則較於上述兩種產品含有有較高含量的透明質酸，能增強舒緩效果，延長紓緩時間，如果在睡前使用，可以提升眼睛在起床後的舒適感。

銷售點：

屈臣氏門市及網上商店

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