【回港易】回港易計劃今日起接受預約　 一文看清申請方法及認可檢測機構

▲ 「回港易」今日起接受預約。（資料圖片）

政府推出的「回港易計劃」，計劃於今日（18日）起接受預約，讓身在廣東省或澳門的香港居民在符合第599C章第12及12A條的所有指明條件下，免去返港須接受14天強制檢疫的安排，而成功取得預約名額的香港居民，必須按預約的指明日期以及指定口岸回港。TOPick整理了「回港易」的常見問題，讓你可以一文看清有關流程及做法，

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1.計劃何時開始接受申請？

首批回港易計劃的名額今日上午9時至11月20日下午六時開放，接受11月23日至11月29日期間的回港預約。擬回港的香港居民須先透過回港易計劃的網上系統（www.quotabooking.gov.hk）預約名額。任何年滿18歲身在廣東省或澳門的香港居民，可在上述預約系統開放的時間進行預約。

2.每日的返港人數有限制？

深圳灣口岸的名額為每天3,000個，而港珠澳大橋香港口岸則為每天2,000個。名額會以先到先得形式分配，任何年滿18歲身在廣東省或澳門的香港居民，可在上述預約系統開放的時間進行預約。預約系統隨後會逢星期三上午9時至星期五下午6時開放，接受下一個星期一至星期日的七天期間的預約。

3.成功取得預約名額後需要做甚麼？

成功取得預約名額的香港居民需預留充足時間，到在廣東省或澳門內任何一間獲粵港／港澳兩地政府認可的醫療機構進行核酸檢測，而該檢測樣本需在入境香港當天或當天之前3天之內，取自相關到港人士，以確保過關時持有有效核酸檢測陰性結果証明。

獲粵港／港澳兩地政府認可的醫療機構名單如下：

在廣東省的醫療或檢測機構

https://www.coronavirus.gov.hk/pdf/List_of_recognised_laboratories_GD.pdf

在澳門的醫療或檢測機構

https://www.coronavirus.gov.hk/pdf/List_of_recognised_laboratories_MO.pdf

在香港的醫療或檢測機構

https://www.coronavirus.gov.hk/pdf/List_of_recognised_laboratories.pdf

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4.返港時有甚麼程序？

成功取得預約名額的香港居民必須按預約的指明日期和指定口岸入境香港。入境時需出示：

香港居民身份證或其他身份證明文件

成功預約名額的證明（即成功預約登記畫面）

有效的新型冠狀病毒病核酸檢測陰性結果證明。回港的香港居民需在出發前24小時內預先透過「粵康碼」或「澳康碼」將有效核酸檢測陰性結果傳送到香港特區政府衞生署的電子健康申報系統。

▲ 有效的新型冠狀病毒病核酸檢測陰性結果證明。（衞生署圖片）

如入境人士在提交衞生署電子健康申報表後，獲得「粉紅色」二維碼，表示未能符合所有指明條件，例如：

入境人士未持有入境當天或當時所用的指定口岸的預約名額

入境人士於入境當天或之前14天曾到過廣東省或澳門以外的地方

入境人士未能出示有效核酸檢測陰性結果證明

有關核酸檢測結果並非由一間獲粵港/港澳兩地政府認可的醫療機構發出

入境人士未有透過「粵康碼」或「澳康碼」將有效核酸檢測陰性結果傳送到香港特區政府衞生署的電子健康申報系統。

除非入境人士屬第5類情況，並已持有獲粵港／港澳兩地認可的醫療機構所發出的有效核酸檢測陰性結果的紙本報告正本，否則可能在抵港後仍須接受14天強制檢疫安排。

▲ 「粉紅色」二維碼。（衞生署圖片）

5.成功申請者可重新入境廣東省或澳門？

透過本計劃回港的香港居民，除非已另獲廣東省或澳門豁免，否則如他們離開香港返回廣東省或澳門時，仍須接受廣東省或澳門當時適用的檢疫安排（例如14天強制檢疫）。參與本計劃的香港居民，如在回港後打算返回廣東省或澳門特區，應留意廣東省及澳門的最新檢疫安排，並作出相應準備。

6.如果持有有效核酸檢測陰性結果證明但未取得名額，在回港後是否仍須接受強制檢疫？



是。

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更多有關回港易計劃的詳情，包括核酸檢測、須帶備文件、「轉碼」安排等，可瀏覽「2019冠狀病毒病專題網站」return2hk.gov.hk或致電回港易計劃熱線3142 2330查詢。

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記者：郭家穎