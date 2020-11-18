【新酒店】東涌世茂喜來登酒店12月開幕　1,101元鄰里住宿優惠包自助早餐【內附連結】

▲ 香港東涌世茂喜來登酒店將於12月1日開幕，現推出1,101元起的住宿優惠。(酒店圖片))

坐落於東涌的全新酒店——香港東涌世茂喜來登酒店，將於12月1日正式開幕，酒店現推出1,101元起的住宿優惠，讓大家能感受入住新酒店的樂趣。

酒店景觀開揚，前臨海景，背靠群山。酒店共提供218間優雅舒適的客房及套房，當中不少坐擁180度全海景。酒店的池畔及空中花園更可俯瞰迷人耀眼的日落景致。

香港東涌世茂喜來登酒店由即日至2021年2月28日，讓本地客人可專享開業推廣，以鄰里住宿優惠1,101元起，入住豪華客房1晚連雙人自助早餐，更尊享免費迎賓飲品以及延遲退房至下午3時。

另外﹐酒店設有多間特色餐廳，賓客可暢懷於格調高雅的海岸扒房，享用乾式熟成肉及各款烤物，並在戶外露天酒吧細味餐前小酌；或在采悅軒中菜廳，與親友及伙伴品味創新而又不失傳統的粵菜；亦可在全天候自助餐餐廳嶼坊，暢享各國地道美饌，以及每晚由大廚現場即席炮製的佳餚；還可造訪愜意的Lobby Lounge，品嘗可口下午茶及特色雞尾酒。

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地址：大嶼山東涌怡東路9號

電話：2535 0035

網上訂 (以優惠碼 「YX1」預訂)

記者：Mabel