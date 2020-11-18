屯赤公路12月27日正式通車　當日起屯赤隧道青嶼幹線免收費

▲ 屯赤公路12月27日正式通車。（路政署圖片）

港府公布屯門至赤鱲角連接路北面連接路將於12月27日通車，通車後市民可直接往來新界西北與大嶼山，由屯門南到機場可大減20分鐘行物時間；而通車首日起，更豁免使用屯門──赤鱲角隧道及青嶼幹線的收費，減輕市民、公共交通營辦商及運輸業使用相關政府隧道和管制區的開支。

運房局今日公布，屯門至赤鱲角連接路北面連接路（北面連接路）將於12月27日（星期日）通車。自此屯門至赤鱲角連接新界西北、港珠澳大橋、北大嶼山和香港國際機場的連接路正式打通；市民可更直接往來新界西北與大嶼山，大幅縮短行車路程，往返屯門南和香港國際機場可節省約20分鐘行車時間。

政府會於北面連接路通車當日起，豁免使用屯門──赤鱲角隧道及青嶼幹線的收費，減輕市民、公共交通營辦商及運輸業使用相關政府隧道和管制區的開支；相信屯門至赤鱲角連接路開通後有助分流往來大嶼山的交通，亦為豁免屯門──赤鱲角隧道和青嶼幹線收費提供契機。

發言人稱，路政署的承建商正進行最後階段的工作，例如更換現有路牌以配合北面連接路通車和青嶼幹線豁免收費的安排。路政署亦正與不同部門及機構（例如隧道管理公司）為開通相關路段作好準備，包括進行相關演練工作。路政署聯同運輸署及相關部門會於稍後介紹具體通車安排。

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責任編輯：陳正怡