【使徒行者3】林宣妤決意回大馬不與TVB續約　傳Serene與丁子朗譜異地戀靠視像傳情【有片】

▲ TVB劇《使徒行者3》的跌打師傅藍楠（林宣妤飾）曾指不適應香港娛圈生活而未有與TVB續約。

TVB劇《使徒行者3》的跌打師傅藍楠（林宣妤飾）在昨晚（11月17日）出場，與爆Seed（林峯飾）爆笑相遇。樣子標緻的林宣妤（Serene）為2017年華姐亞軍，受不少宅男注意。

可是，來自馬來西亞、現年24歲的林宣妤，因為有感不適應香港娛圈的生活，於是在今年5月約滿TVB後主動不續約，回家鄉大馬發展。同時，現時身處馬來西亞的她被指與新一代男神丁子朗譜異地戀。

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林宣妤選美後來港發展

在3年前，她於馬來西亞泰萊大學修讀食物及營養學系學士時，因被姐姐鼓勵參加當地選美賽並意外奪獎，之後代表馬來西亞出戰《國際中華小姐競選》，繼而再獲得亞軍。

但林宣妤曾接受TOPick訪問表示，以前未有想過入娛樂圈：「當年選美是家姐在大學暑假時叫我參加，一開始面對鏡頭時非常不習慣，所以很想退賽。後來不斷在家中練習拍片，才慢慢適應。」

當選華姐後，Serene與TVB簽約，暫停學業孤身來港。林宣妤稱：「馬來西亞的演戲機會較少，希望在港嘗試一下，看看自己到底是否適合這行。」然而，她感到壓力甚大：「壓力多數是自己給自己，想在劇集內做到最好，對自己有很高的要求。」

▲ （林宣妤IG圖片）

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林宣妤壓力大患暴食症

她回憶指：「當時並不知患上暴食症，只是難過時就想一直吃東西，但吃完又驚胖去扣喉。後來看了很多有關暴食症的影片及文章，便知自己有問題。」

最終，Serene花了一年時間才回復正常正活。

來港工作期間，Serene首次離開家人如此長時間，她曾在訪問中表示每次飛回祖家時，都在回家及離開馬來西亞時哭。

在港及大馬都曾有拍攝工作的她指，兩地最大分別是時間，大馬的拍攝時間可以讓她有充足休息，惟香港的拍攝有時排得很密，但有時又突然會有長假放。

隨《她她她的少女時代》、《反黑路人甲》播出，反映出林宣妤有當演員的潛質，可是她現已回馬來西亞，《使徒行者3》成為她告別TVB之作。