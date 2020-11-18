【明星理財】斥資1,850購入柏傲莊I三房單位　方健儀公屋出身力爭上游圓夢置業

▲ 前新聞主播方健儀最近成功上車。

沙田大圍站柏傲莊I新推出即吸引不少名人明星入市，當中前TVB新聞主播方健儀便斥資1,849.7萬購入屋苑內的一個高樓層的3房單位，並以首置名義購入，不用繳付辣招稅。

根據土地註冊處顯示，方健儀購入單位為2A座B室，單位面積有754平方呎，成交呎價24,532元。該單位有3房，向東北，並可望及沙田城門河的景色。

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▲ 前新聞主播方健儀近日購入沙田新盤柏傲莊I。（Facebook圖片）

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由公屋到首置買樓圓夢

自小在沙田新田圍邨成長的方健儀今次購入同區單位，她在社交平台分享買樓感受。

她指中學畢業於沙田官立中學，但其實當年媽媽因覺得學校與家的距離遙遠，故反對她就讀。不過她未有放棄，並成功說服媽媽支持。

▲ 柏傲莊I。（經濟日報圖片）

她憶起當年上學須長途跋涉：「學校的確唔近屋企，每日都要花半個鐘落山，穿過徙置區，橫過當年「聞一聞舒筋活絡」的城門河橋，大汗踏細汗返學，放學上山更吃力。

中午時份，我同同學偶然行去隔離，我稱為鬧市奇葩嘅「青龍水上樂園」餐廳醫肚。當時已忽發奇想，如果我可以住喺「青龍水上樂園」就好啦，08:20上堂，我08:00起身都唔會遲到。當然，只係奢望。」

▲ 前新聞主播方健儀自小在沙田成長。（經濟日報圖片）

而過了30年後，方健儀竟然願望成真：「30年後，母校屹立不倒，但周圍已經變晒。我最懷念嘅「青龍水上樂園」，就變成新樓盤「柏傲莊」。

30年前的「就近入學」奢望沒有成真，30年後就讓我實現當年夢，我期待在這裡建立安樂窩，每天打開窗戶看到母校，一個讓我打好根基的地方。」

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知識改變命運

方健儀現年43歲，畢業於香港中文大學的新聞與傳播學院，加入香港電台中文新聞部任職記者。之後她修讀伯明罕大學國際關係碩士，並到聯合國總部工作。

返港後，她加入TVB任高級記者，後轉為主播，後又晉升為首席記者。2012年，她離職加入廉政公署任職高級新聞主任，2年後離職。現時，她是藝人及職業司儀，工作相對自由。

方健儀自小在公屋成長，她從不忌諱說起自己的出身，更以公屋妹為榮，認為公屋妹的升值潛力大。

▲ 方健儀現時工作較為自由。（Facebook圖片）

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她曾接受TOPick專訪分享父母是嚴厲傳統型，但嚴厲之中又有些放任，只要求孩子成績要好。而她也因見證只有小學教育程度的爸爸，由小巴司機轉到汽車維修，自學專業技能，深明知識可以改變命運的道理。

曾經有人覺得方健儀輸在起跑線，家人亦不支持她做記者，但她卻靠自己的努力，說服家人放手讓她做想做的事，跳出傳統框框，嘗試不同工作，並用自身經歷鼓勵不同人士。