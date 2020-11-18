【開心速遞】方伊琪「衣夫人」造型亂入《愛回家》　廿歲嫁音樂人相愛近半世紀

▲ 方伊琪衣夫人造型亂入《開心速遞》。

昨晚（11月17日）播出的《愛•回家之開心速遞》第1062集，講大龍生（羅樂林飾）重奪接龍集團話事權，送水輝（許家傑飾）空降當餐飲部主管，「細龍生」龍力士（鄭世豪飾）慘被降職。

該集《愛•回家之開心速遞》更有63歲方伊琪出場，她以仿《超人特工隊》（The Incredibles）「衣夫人」的造型亮相《愛•回家之開心速遞》，其「大膽」造型獲「大小姐」 林淑敏佩服。

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▲ 方伊琪挑戰誇張掃把頭。（取自FB）

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「衣夫人」方伊琪登場

《愛•回家之開心速遞》劇情講到龍敢威（羅樂林飾）重掌接龍，「大龍生」龍敢威因為以為龍力士出賣他，於是太子爺被撤去CEO之職，調往餐飲部成為送水輝的下屬。

當中，方伊琪頂著誇張掃把頭、配上粗框眼鏡登場，有網民留言表未方伊琪撞樣「衣夫人」。

大小姐也在個人社交媒體分享與方伊琪的合照，並配文：「至於方太個頭。。。亞蓮表示驚訝。」，可見方伊琪的爆炸性造型令人留下深刻印象。

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20歲嫁作人婦

方伊琪原名羅淑慧，因家人反對入行而改藝名。方伊琪14歲參加TVB《聲寶之夜》歌唱比賽，4個燈為滿分，獲3個燈評分及音樂教育家葉惠康博士讚賞。

1975年完成學業後才正式進入歌壇，由於入行年紀太小，方伊琪拿着姊姊應徵夜總會擔任駐場歌手，入行初時更有「小鄧麗君」之稱號。

人美聲甜的方伊琪身邊不乏追求者，有人甚至送鑽石手錶給她，不過方伊琪立即退還給對方。後來認識樂隊領班的丈夫謝永康，二人拍拖一年後結婚，由於當時20歲未成年，方伊琪結婚需要父親簽字。

▲ 方伊琪與丈夫（左前）。（取自FB）

丈夫一夜輸一層樓

1987年，丈夫因股災一晚輸掉80多萬，相當於一層樓的價錢，方伊琪坦言有一半身家。不過方伊琪未因此事責備丈夫，反而樂觀面對，與丈夫一起渡過難關。

方伊琪認為失去了便努力補求，反正當時仍然年輕，共同定下目標努力工作，幾年後便賺回失去的金錢。

▲ 方伊琪唱巧了得。（取自FB）

方伊琪與丈夫育有一子卓達，兒子更曾擔任她的演唱會嘉賓，母子同台，場面非常溫馨。雖然兒子盡得方伊琪和丈夫的音樂天份，卻無心在幕前發展。

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