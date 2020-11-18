【狠毒夫家】人妻曾流產婚後不孕　遭公婆丈夫禁食毆打死前僅剩30公斤

▲ 人妻因不孕遭公婆和丈夫毆打致死。

因生不出孩子，竟被老爺、奶奶和丈夫輪番虐待，包括捱餓、遭木棍毆打、冬天在屋外罰站、被剪頭髮等，最終被虐致死，而至今夫家仍沒向娘家人發出任何道歉。而老爺、奶奶和丈夫因涉虐待罪，分別被判2至3年。

據內地媒體報道，來自山東的方姓人妻，2016年、17歲時嫁予禹城市張莊鎮的張姓男子，然而在去年1月底，方女的表哥和親戚突然被告知，方女已在夫家死亡，表哥覺得方女的死因蹊蹺遂報警，揭發原來方女一直長期受公婆及丈夫虐待，3人涉虐待罪被當地檢方提起公訴。

氣憤人妻不孕

在一審判決書中顯示，3名被告供稱，因為方女曾流產，之後一直未能懷孕，令全家人都很氣憤。老爺供稱，方女與兒子結婚時，夫家舉債籌辦婚禮，共花了13萬元人民幣（約15萬港元），當中10萬人民幣是借來的。

然而，婚後夫家發現方女的精神不太正常，後來發現她的行為異常，才得知她有精神方面的疾病。而且，他們透過醫生檢查和到村莊打聽得知，方女曾與村中另一男人發生關係，更流過產，婚後無法懷孕。夫家覺得花了冤枉錢，丈夫曾到娘家質問，但被外父痛打。

公婆丈夫輪流虐打

為了報復，公婆和丈夫就開始毆打和虐待方女，最初他們一天只給兩頓飯，當方女發病不聽話時，就會被奶奶毆打。奶奶甚至表示，打過太多次，具體次數也記不清。而老爺和丈夫也沒少打方女，特別是老爺每次喝酒後，為了發洩經常毆打她，每次下手都不輕。

事發當日，老爺喝酒後再次虐打方女，還拿剪刀把方女的頭髮剪掉，奶奶亦供述，當日有聽見丈夫抓起新抱的頭撞向牆的聲音。

法官認為，被告如實供述犯罪事實，並自願預交5萬元人民幣賠償金，決定從輕判刑。老爺被判3年有期徒刑、奶奶為2年2個月，丈夫則是有期徒刑2年、緩刑3年。不過，判決令方女家屬難以接受，認為判刑過輕。

娘家：判刑太輕

方女的表哥表示，方女的父親已去世，母親患有精神病，她是家裡唯一的孩子。表妹出嫁時80多公斤，但被毆打致死時，體重只剩下30多公斤，

以前知道她在老公家過得不好，但不知道她被虐待。至今，對方也沒有道歉。

方女家屬的代表律師亦指，檢察院建議判刑5至7年，如果法院改變檢察院量刑建議的話，應說明為何改判。律師又指，開庭當日，夫家態度非常惡劣，沒有悔過的意思，不賠償也不道歉，沒有法律理由可從7年降到2年或1年半。案件將於11月19日上午重審。

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責任編輯：王明芳