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【富貴港姐】馮盈盈逐點反擊非富豪新寵　自爆跟TVB簽十年長約：被重用好合理

娛樂 11:36 2020/11/18

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熱門 曾偉權 超市大搜查 防敏 自助餐優惠 踩過界II 使徒行者3 兒童健康 劇情預告 烹飪教煮

馮盈盈澄清非富豪新歡。

現年26歲港姐馮盈盈（FYY）一向話題多，盈盈早前由深水埗匯璽的300多呎單位，搬到將軍澳千呎新居，被形容愈住愈富貴，而網民又發現FYY近日疑手持價值20萬的名牌手袋，更有報導指她是前TVB高層的陳國強新寵。

對於外間的傳言，馮盈盈向傳媒澄清全不是事實，並逐點作反擊。

盈盈指手持的Hermès手袋非20萬高價。

【富貴港姐】馮盈盈被指晒20萬Hermès手袋　傳一個原因令FYY愈住愈豪

首先，馮盈盈遷離深水埗搬入將軍澳新居，她指是跟人家人同住，全因想方便照顧家人，亦因為母親近年身體欠佳，她亦希望可以常在家中陪伴媽媽，而新居只是租並非買入。

另外，被指用價值20萬的Hermès手袋，盈盈指價錢非報導的誇張，手袋也是由爸爸送贈。她解釋父母不時送名牌手袋，她跟媽媽也會共用手袋，而父親送了那麼多手袋給女兒，卻被外間誤會，因而令父親不開心。

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此外，盈盈指自己非陳國強新竉，跟對方當年只是老闆與下屬關係，只有公事交流。

她又指一直努力工作，前年已跟TVB加簽十年長約，把青春奉獻予公司，故被公司重用亦好合理。
 

撰文 : TOPick柴犬出動

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