【隱形殺手】食慾不振疲倦乏力3個月暴瘦16kg　男子求醫確診胃癌末期【附7種預防胃癌食物】

▲ 食慾不振疲倦乏力3個月暴瘦16kg，男子求醫確診胃癌末期。

都市人食無定時，腸胃不適的情況十分常見，不過出現這些症狀亦可能是胃癌的警號。台灣一名男子早前出現疲倦乏力、食慾不振的情況，體重更在3個月暴跌16公斤（約35磅），後來他因持續嘔吐影響進食求醫，竟確診胃癌末期。

根據台灣媒體報道，60歲的曾先生本身工作穩定、作息正常，平時沒有做體檢的習慣。早前他突然出現疲倦、無力、食慾不振的情況，原以為多加休息就會有改善，未料體重在3個下降16公斤，後來更出現持續嘔吐、無法進食的問題，求醫檢查後，被診斷為胃癌第4期。

接收患者的台北慈濟醫院一般外科醫生陳家輝指出，患者的腫瘤長在胃竇處，導致胃下半段出口處完全阻塞，食物無法通過，腫瘤甚至侵犯胰臟，加上患者長時間未進食，體重不到50公斤，更出現營養不良的情況，進行腫瘤切除手術的風險極高。

醫生於是為患者進行胃腸改道，使其得以進食，其後後再安排化療、放射治療等方式縮小腫瘤，5個月後，醫生再進行手術切除患者的半個胃部，目前他的情況穩定。

陳家輝表示，由於胃癌初期症狀不明顯，不少患者會忽視脹氣、食慾不振、疲倦、體重減輕等警號，但胃癌惡化速度快，若等到出現嚴重症狀才就醫，病情多已延誤。

胃癌常見症狀

胃癌是本港癌症的第6號殺手，根據衞生署資料，以下為七大常見症狀：

消化不良

上腹疼痛

噁心

嘔吐出混有血液的嘔吐物

食慾不振

體重下降

身體疲倦

六大因素增患胃癌風險

本港衞生署資料顯示，胃癌的成因至今雖未明確，但有以下因素會增加患上胃癌的風險：

受幽門螺旋桿菌感染

進食鹽醃食物

進食加工肉製品

過重或肥胖

吸煙

飲酒

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責任編輯：羅嘉欣