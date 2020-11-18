【超市大搜查】檢測11款「可微波」飯盒2款含微量塑化劑　膳魔師飯盒獲推薦使用

▲ 檢測11款「可微波」飯盒，2款驗出微量塑化劑。

疫情期間，不少上班族都會選擇帶飯，但帶飯時大家有留意飯盒的質量嗎？大部份飯盒包含塑膠，用來裝熱飯熱菜又安全嗎？有媒體委託第3方權威機構檢測市面11個牌子的飯盒，當中包括不少知名品牌如膳魔師、Lock & Lock、宜家等，檢測這些聲稱可在微波爐加熱飯盒的塑化劑、總遷移量、揮發性化合物含量。

據媒體《消費者報道》報道，檢測的11款飯盒包括：

膳魔師 塑料雙層便當盒TCXA-1320

Lock & Lock 耐熱玻璃密封容器

宜家 365+系列附蓋食品盒

華潤萬家 簡約組合晶透玻璃保鮮盒 HR2826

TAFUCO 耐熱玻璃保鮮盒2件套T7413

名創優品 高硼硅玻璃三格保鮮盒

NOME 夏列克系列波點四扣便當盒

淘寶心選 長方保鮮三件套

SUPOR蘇泊爾 易存儲耐熱玻璃保鮮盒兩件套TK2002E-2

網易嚴選 高硼硅玻璃帶餐盒保鮮盒

南極人 高硼硅玻璃保鮮盒NJR670 ▼ 點擊圖片放大 +7 +6

2款飯盒蓋驗出微量塑化劑

結果顯示，Lock&Lock、TAFUCO這2款的飯盒蓋，驗出微量塑化劑。Lock&Lock檢出13mg/kg的DBP（鄰苯二甲酸二正丁酯）、TAFUCO驗出9mg/kg DEHP（鄰苯二甲酸二）。但據歐盟食品接觸塑料法規（EU）No 102011規定，PE、PP材質中的DBP限量為0.05%，DEHP限量均為0.1%，即Lock&Lock、TAFUCO的飯盒蓋的塑化劑含量未超標。

塑膠盒蓋或含有害物質

雖然市面的飯盒盒身多為塑膠、玻璃或不銹鋼，但盒蓋一般為塑膠。當飯盒的塑膠表面接觸到溫度較高的水、酸性、油性等食物，潛在的有毒、有害物質或會釋出，進入人體或有害健康。

據國家GB 4806.7-2016規定，食品接觸用塑膠總遷移量應≤10mg/dm²。檢測結果顯示，淘寶心選、宜家、NOME等3款飯盒蓋檢出總遷移量分別為3mg/ dm²、5mg/dm²、5mg/dm²，即宜家、NOME的飯盒蓋總遷移量接近限值的一半，未超國家標準。

飯盒蓋密封膠圈加熱有機會分解有害物質

飯盒蓋的密封膠圈在生產過程中或會殘留一些有毒性的加工助劑。在200℃高溫下，可揮發出溶劑、添加劑、聚合物、矽油小分子等有害人體物質。假如盒蓋上使用非食品級的普通矽橡膠，加熱分解下，有害物質或會釋出到食物中，影響身體健康。

據德國食品及日用品法規LFGB、法國食品接觸材料法令，與食品接觸的矽橡膠製品揮發性化合物含量不得高於0.5%。

但檢測結果顯示，只有Lock & Lock、TAFUCO及宜家這3款飯盒的揮發性化合物：含量低於0.5%。其餘8款均超過0.5%，而華潤萬家的1款飯盒膠圈更檢出1.1%。

測試綜合結果 2款飯盒獲推薦使用

綜合3部份結果，《消費者報道》推薦使用膳魔師、網易嚴選這2款飯盒，2款均未檢出塑化劑、總遷移量，其揮發性化合物含量亦較低。至於Lock&Lock、華潤萬家等2款飯盒則不建議選用，因Lock&Lock檢出微量塑化劑，華潤萬家飯盒膠圈檢出揮發性化合物含量較高。

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《消費者報道》選購飯盒建議：

1. 用微波爐加熱飯菜時，請勿蓋上飯盒的塑膠蓋。

2. 新買的飯盒記得清洗膠圈等地方。

3. 建議使用耐熱玻璃材質的飯盒，即硼矽酸鹽玻璃（或高硼矽玻璃）。

4. 不鼓勵用塑膠飯盒加熱或裝熱的湯水。

如果一定要用塑料飯盒，建議使用PP材質的塑膠飯盒。每種塑料材質都有其耐熱極限，最耐熱的聚丙烯（PP）可承受140℃，其次是聚乙烯（PE）能耐熱110℃，而聚苯乙烯（PS）則只能耐熱至90℃。

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責任編輯：羅嘉欣