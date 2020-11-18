【豪歎Staycation】瑰麗酒店推超豪海陸Staycation　4位三日兩夜盛惠15萬元包甚麼？【內附詳情】

▲ 瑰麗酒店推出超豪「尊貴海陸假期」，讓你由陸上歎到海上，4位盛惠15萬港元起，究竟包些甚麼享受？

聖誕將至，每年指定的假期外遊計劃今年就要擱置了，不過留港一樣可以歡度佳節。香港瑰麗酒店今個聖誕就為一家大小安排了豐富的節目和不一樣的住宿體驗，小朋友可以參與「瑰麗聖誕營」的各種興趣班；但最吸引莫過於酒店推出的超豪「尊貴海陸假期」，讓你由陸上歎到海上，4位盛惠15萬港元起。

▲ 酒店的「尊貴海陸假期」，讓你由陸上歎到海上，客人可於Princess F70豪華遊艇住宿一晚。（酒店提供）

如果想豪歎一下，首推酒店的「尊貴海陸假期」，讓你由陸上歎到海上。

由4位客人入住瑰麗豪華雙臥室海景套房開始，首日可於HENRY或彤福軒享用晚市套餐，並可在行政廊瑞閣享受尊貴的個人化服務，包括豐富早餐及優質餐飲服務；翌日客人會登上一艘海上行宮─Princess F70豪華遊艇，在迷人夕陽美景中，一杯冰凍雞尾酒在手，探索香港海岸優美海灣景致。

▲ 入住尊貴海景套房可享用私人管家服務及行政廊瑞閣尊貴服務。（酒店提供）

究竟花15萬享受的超豪海陸Staycation包些甚麼？一齊睇睇。

超豪「尊貴海陸假期」

1.四位客人入住雙卧室套房一晚

2.四位客人享用瑞閣服務

3.四位客人於HENRY或彤福軒享用晚市套餐

4.四位客人享用豐富早餐

5.四位客人於Princess Yacht遊艇住宿一晚，兼享瑰麗酒店私人管家及廚師服務

6.四位客人於遊艇上享用一流餐飲，包括：午餐、黃昏雞尾酒、晚餐、早餐

入住日期可選擇11月20日至22日、12月11日至13日或12月18日至20日，現已接受預訂。

▲ 酒店著名的HENRY高級扒房。（酒店提供）

聖誕節這個重要的大節日，父母們正為小朋友安排活動而傷透腦筋？香港瑰麗酒店將於12月19日至1月3日舉辦「瑰麗聖誕營」，每天由早上9時至下午5時，會為入住的小朋友提供各項有趣的工作坊。

以聖誕節為主題的工作坊包括由Blooms & Blossoms花藝師教授的聖誕吊飾和聖誕花環製作班、薑餅人或曲奇製作班及趣味十足的Slime工作坊，適合4歲至12歲小童參與。

▲ 香港瑰麗酒店今個聖誕為一家大小安排了豐富的節目和不一樣的住宿體驗。（酒店提供）

另外還設有不同的運動項目，如兒童瑜伽、森巴舞、小型欖球訓練或尋寶遊戲等。其他工作坊還包括瑞士名錶Vacheron Constantin的初級鐘錶製作課程、Choco L'Art繪畫班和Angel Hui創意繪畫班。家長可為每位小朋友購買半天通行證（$750），並需於48小時前報名，詳情請留意香港瑰麗酒店官方網頁。

記者︰Maria