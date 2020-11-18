【恐怖剝牙】34歲女子一次被連拔20顆牙後不治　醫生：拔一顆和拔幾顆都一樣

▲ 台灣一名34歲女子因牙痛而到醫院拔牙，結果被連拔了20顆牙。

台灣一名34歲女子因牙痛而到醫院拔蛀牙，結果醫生在5小時內連拔了20顆牙，甚至跟家屬說：｢拔一顆（牙）和拔幾顆（牙）都一樣。｣女子隔天昏迷，送院搶救9天後不治。院方開立死因是肺炎，而家屬質疑是死於拔牙感染，死因有待警方及法醫進一步釐清。

綜合台灣媒體報道，死者是34歲鄭姓女子，她的表姐受訪時表示，表妹雖有智能問題，但身體很健康，質疑為何要一次拔除20顆牙齒。

表姐憶述，死者因牙痛而到診所看診，被醫生轉介嘉義基督教醫院口腔顎面外科門診，並被安排在本月4日上午9時進行拔牙手術，一直到下午2時結束完成手術。

醫生向死者父親表示，手術中共拔了20顆牙齒。父親大驚下追問為何要拔這麼多牙齒，醫生解釋死者18顆牙齒壞死，另外2顆牙冠幾乎也沒了，所以要一併拔除，更回應指：

拔一顆和拔幾顆都一樣。

死者手術當天沒有留院，即日返家後一直不舒服，表示牙痛，隔天父親拿止痛藥給女兒時，發現她已昏迷，送院急救後在深切治療病房留醫。期間曾恢復心跳，但仍無法自主呼吸。

家屬質疑死因是拔牙感染引起

一直到醫生告知父親，她大腦缺氧時間過長，未來恐成植物人，才決定在13日拔喉宣告不治。醫院開立她的死因是肺炎，惟死者父親及表姐也無法接受，質疑死因是拔牙感染引起，事件已由警法介入處理。

嘉義基督教醫院發聲明指，該名病人10月30日因牙齒全口蛀牙由診所轉診至嘉基口腔顎面外科門診看診，當日經主診醫師診視後，安排病人接受相關術前檢查，包括抽血、X-ray、心電圖，並進行手術風險評估與說明。

聲明指，病人在11月4日接受拔牙治療，手術時採全身麻醉方式，拔除 20 顆殘根，術後病人被送至恢復室觀察2小時，經測量血壓、血氧狀況良好，當日院返家休息。醫院表示，家屬已報請檢察官相驗，一切靜候司法調查，院方不再多做澄清。

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責任編輯：羅嘉欣