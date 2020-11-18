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涉戲院內偷信用卡後消費　男警被控盜竊等3罪准保釋候訊

社會 12:16 2020/11/18

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被告李卓軒。（經濟日報記者攝）

28歲男警涉於戲院偷取1張信用卡後，於戲院內及Apple Store消費購物，事後被控1項盜竊罪及2項以欺騙手段取得財產罪。案件今（18日）於東區裁判法院提堂，涉案男警暫時毋須答辯，案件押後至12月16日再訊，待被告索取法律意見，男警准以保釋候訊。

被告李卓軒（28歲，報稱警察），被控1項盜竊罪及2項以欺騙手段取得財產罪。控罪指他於2019年10月14日，在東區太古城道18號太古城中心5樓「MOViE MOViE Cityplaza」偷竊1張屬於黃文浩的信用卡。

控罪又指，被告同日以欺騙手段，不真誠地表達他是授權和有資格使用該信用卡，而不誠實地取得「MOViE MOViE Cityplaza」價值33元的財產，以及銅鑼灣希慎廣場地下「Apple Store」價值近25,000元的財產。

案件今提堂時，辯方申請押後案件至12月16日再訊，待被告索取法律意見，他暫時毋須答辯。辯方申請保釋獲批，被告准以1,000元保釋候訊，期間不得離港、不得接觸控方證人等。

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記者：林欣樂

罪案 警務處 盜竊罪

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