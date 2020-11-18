【校長專欄】以「健康校園」為發展重點 保良局方王錦全小學校長：有健康才有優秀成績

▲ 保良局方王錦全小學推行健康校園。

各位家長會否仍然記得小朋友出世時，是否曾經講過、或暗暗同自己講，願望小朋友只要健康成長就好滿足喇，但隨著小朋友長大，這個願望就不斷升值，健康之餘，學業成績都好重要，再想下去懂得音樂就更理想，家長將自己期許放在小朋友的肩膊，壓到小朋友都透不過氣。那個「只要健康就好」的初心，去了哪裡？

今晚講呢一間學校就係眾所周知的特色，是一間「健康學校」，準確一點講是「學生的健康，以至全人發展尤其重視」的學校。疫情爆發前，學校會定期舉辦「水果日」、「早餐日」、「課間操」等活動，並推行多姿多采的體藝活動，希望學生健康快樂地成長。例如早餐日，就是希望學生和家長都有吃早餐的習慣，學生有帶健康早餐回校的，學校亦會在第二天請學生食早餐，以作鼓勵。

這位校長朋友說：「學校很多政策均圍繞健康大前提去設計，涵蓋如運動、午膳，以至課程內容等，培養學生從小建立健康生活的習慣。」健康就必須包括心靈健康，即品德教育，低年級，會針對自理和責任感的培養，通過一些遊戲或成長課來講解；高年級方面，則會舉辦一些歷奇營、義工服務等，藉此增強學生的抗逆力和解決困難的能力，更重要是培養學生具備愛心及同理心。

我去過的學校都算不少，但實在好少會特別標榜「健康」，多數都會讚自己的學術、運動成績等等威水，至少我無聽過話「我地學校啲學生好健康架」，但作為家長，真的相當認同，身心健康才是第一，尤其全地球經歷緊疫情，身體健康固然是基本，面對逆境的心靈健康，就更加直接影響情緒，生活上的所有表現。

這間就是保良局方王錦全小學，校長是郭秀慧，她立定決心帶領一間學校走健康路，她說：「學生有健康才會有優秀的成績。」

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