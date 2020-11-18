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【熱血合唱團】李麗珍被家暴浴室爆喊　關禮傑演賤男老公讚珍妹好戲

娛樂 12:23 2020/11/18

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關禮傑李麗珍《熱血合唱團》首演夫妻。

劉德華監製及主演的青春電影《熱血合唱團》，除由大量素人演員擔任合唱團成員，多位演技派的資深演員亦十分搶鏡，其中李麗珍和關禮傑飾演苦命夫婦，日前拍攝爭吵戲時火花四濺，推撞戲場場到肉，二人過足戲癮！

公認為好戲的珍妹及傑哥，初次合作，二人在《熱血合唱團》演問題學生馮信希（王智騫飾）的父母，因男方在內地「包二奶」，導致珍妹與傑哥不時就家庭及金錢問題吵架。

其中一幕傑哥在家中問珍妹索錢，兩人一時火起，與對方發生推撞，傑哥更一手推珍妹落梳化兼推跌木櫃，場面激烈，珍妹笑言從未見過傑哥如此惡：「真心驚，我自己平日都不會咁癲跟別人吵架。」

李麗珍久休再拍戲。

而傑哥則指第一日入組就要拍激烈戲份：「我跟珍妹認識很多年，但首次正式合作，她是非常好的對手，在電影及電視方面都很有經驗，事前大家溝通很足，我跟她說可能會粗暴一點，她都不介意，最重要出來的效果好。」

拍攝前，傑哥細心幫珍妹整理梳化上的坐墊，又提醒她不要放鬆頸部，慎防對方被推跌時弄傷，認真憐香惜玉。

另一場珍妹在浴缸歇斯底里爆喊戲，講到珍妹與傑哥爭吵後，躲在浴缸，捉實兒子信希崩潰大叫痛哭。

浴室爆喊盡騷演技。

珍妹拍攝前靜坐一角醞釀情緒，結果超入戲一take過，導演關信輝喊Cut仍繼續哭，結果導演及編劇張佩瓊齊齊安慰珍妹。

留在現場支持珍妹的傑哥，則大讚對方演得放。事後珍妹坦言拍攝該戲份後，令她久久不能平復心情：「拍完一、兩星期後，仍經常想起這場戲，唯有盡量不去想。」

導演亦直言珍妹的演出非常震撼：「其實她在浴缸那場很有挑戰性，需要毫無保留地爆發出來，我在鏡頭前都感受到她的爆發力，演繹得非常非常之好，又不介意儀容，十分敬佩她。」

撰文 : TOPick柴犬出動

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