鄭丹瑞聲音導航 久違了的感覺

最近為一條廣告片做聲音導航，出街後引來了很多朋友的回響。他們傳短訊給我：「好似聽番當年做電台節目時候嘅你！」「好耐無聽你用咁深情嘅聲講嘢。」錄這條廣告片的時候，發生了一件頗為有趣的事情。

話說我依照客戶要求，跟住樣片的guide track錄音，三take之後，客戶已經滿意收貨，是我有點意猶未盡，主動提出：「可唔可以俾我嚟多個take？不過唔使畫面同guide track voice，我想自由發揮咁試一take，因為我好鍾意條片嘅文案，我自high完你哋可以唔使理我呢一take。」

錄完，客戶即場跟我說：「我哋決定重新剪接條片，配合你頭先啱啱錄嘅嗰把聲。」多謝客戶的信任。

我要求再錄的那把聲音、那種情緒，是昔日做電台深宵音樂節目主持的聲音、情緒，有點久違了的感覺。我一直有為廣告做幕後配音，但大多數客戶都需要我用做司儀、主持時候那種比較強勢硬淨的聲綫語氣，偶爾用上溫柔聲綫的，也是一句起、兩句止，不似今次是有一整段起承轉合的文案，讓我可以自把自為。

「條片把聲幾好噃！」這句話出自老婆大人的口，含金量相當高，令我沾沾自喜了好一陣子。當年，就是這把久違了的聲音，陪伴我在冷冰寂寞的直播室，一起面對開心、失落的日子，鼓勵着收音機旁邊的聽眾，也鼓勵着自己。自己為自己聲音導航，竟也能走出低谷困境。