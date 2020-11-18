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【畢業典禮】疫情下中大畢業禮改網上舉行　97出世碩士生：人生從沒出席畢業禮

教育 12:37 2020/11/18

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一名97年出生的中大碩士生，在網上發文指自己從來沒有出席過任何畢業禮。

戴四方帽、穿畢業袍和家人及同學拍照，是不少畢業生期待已久的場面。不過受疫情影響，中文大學早前發出公告，表示原定於11月19日至21日舉行的第88屆頒授學士及碩士學位典禮大會，改於網上進行。一名1997年出生的中大碩士生，在網上發文指自己從來沒有出席任何畢業禮，每次都因疫症或社會事件而取消，或改以網上形式進行。

從未出席任何畢業禮

該名碩士生日前於Facebook群組「CUHK Secrets」上發文，指自己人生中未出席過任何畢業禮。他細數歷年畢業禮遇上的各種大事：2003年幼稚園畢業禮遇上沙士，香港變成疫埠，畢業禮取消；2009年小學畢業禮遇上豬流感而取消；2015年中學畢業禮因自己前往外國讀大學而不能參與。

其後他回流中大讀學士課程，不能出席畢業禮的「詛咒」繼續出現，2019年學士畢業典禮因反送中運動而取消；2020年則因為新冠肺炎反覆而改為網上舉行。他表示希望繼續攻讀研究碩士，預定兩年後畢業，「唔知兩年後會唔會有啲咩大事……」

有網民深表認同，指「97就係不幸嘅年份」，自己同樣不能出席畢業禮，感到失望。也有網民笑稱兩年之後香港可能變天，「連香港都冇埋」。

畢業禮改以網上舉行

中大早前向應屆畢業生發信，指鑒於健康風險不斷上升，第88屆頒授學士及碩士學位典禮大會，以及第89屆頒授榮譽博士及博士學位典禮大會，都改於網上進行，原訂的日期及時間不變，校園內不再舉行任何實體典禮及慶祝活動。

校方指了解這決定將令各位應屆畢業同學及親友感到失望，但指大學有責任謹慎評估各項風險，以保障所有大學成員的健康及安全，期望這決定能得到大家的支持及諒解，並保證網上畢業典禮將會同樣莊嚴及隆重。

因應疫情發展情況，多間大專院校包括香港大學及香港科技大學都發出公告，指畢業禮將改在網上舉行。

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責任編輯︰王明芳

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