【港大藏屍案】張祺忠否認為錢及神智清醒下殺妻　控方指「當成其中一個工程實驗去做」

▲ 香港大學副教授張祺忠涉殺妻後藏屍辦公室，案件今（18日）於高等法院續審。

香港大學副教授張祺忠涉殺妻後藏屍辦公室，案件今（18日）於高等法院續審。控方今盤問被告時直指，被告殺妻的原因是妻子當日將他開出的400萬元支票兌現，被告擔心妻子會將餘下兩張支票亦兌現，因此在神智十分清晰的情況下將妻子勒斃，「當成其中一個工程實驗去做」，被告否認說法。

涉案被告張祺忠（56歲）被控於或約於2018年8月17日，在香港謀殺陳慧文（53歲）。

控方今繼續盤問被告時問及他與死者共同持有的5個物業，是以什麼方式共同持有。被告回應指他從未問過律師，買樓的時候亦沒有查詢過。被告在控方多番追問下，供稱兩人是以長命契形式共同持有物業，其後被告突然在庭上嚎哭指「講真，而家邊個名都⋯⋯佢而家都死咗囉！」。

被問及一旦妻子去世，被告是否就成為物業唯一持有人，被告哽咽地回應指需向律師查詢「陳慧文死咗喇，層樓個名點呀？但我無問過呢啲嘢」。被告又指按字面解釋，長命契應該是指「邊個長命啲就繼續持有啦，但買樓時無諗過邊個會死先」，被告表示亦不知道子女會否有份持有物業。

▲ （經濟日報資料圖片）

控方其後又向被告指出，被告殺害妻子的原因，根本與妻子對他的口頭侮辱無關，亦與妻子和女兒之間的爭執無關，實際原因是，被告知悉妻子當日將他開出的400萬元支票兌現，被告亦擔心妻子會將餘下兩張金額為600萬元及670萬元的支票亦兌現，因此動殺機，被告否認說法。

控方續指，被告在神智十分清晰的情況下，有意識地用兩條電線將妻子勒斃，並刻意扭出扭結，直至電線斷裂，務求將電線扭至最緊，被告否認指「我係扭咗個結，但過程我係無⋯⋯我諗唔返我點解會扭個結出嚟，更加唔會話扭個結出嚟等佢愈嚟愈緊啦。」

控方續指被告殺妻時根本沒有失控，亦沒有患上抑鬱症，被告回應指他當時根本不知道自己有無患抑鬱症，直至後期精神科醫生作出評估，他才知道自己有病。控方又指案發時，被告的判斷力和自控能力根本沒有受重大影響，他只是將殺妻一事當成他的其中一個工程實驗去做，被告否認說法。

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記者：楊詠渝