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【明星奶粉袋】林峯樂做湊女公孭1萬蚊法國名牌奶粉袋　張馨月讚孭得好睇︰容量大夠百搭

育兒經 13:23 2020/11/18

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熱門 曾偉權 超市大搜查 防敏 自助餐優惠 踩過界II 使徒行者3 兒童健康 劇情預告 烹飪教煮

林峯做湊女公為老婆張馨月孭奶粉袋，張馨月大讚該價值1萬元的奶粉袋實用好看。

TVB重頭劇《使徒行者3》正在熱播，「爆Seed」林峯今集正式回歸，外界看好40歲的林峯有力問鼎今屆視帝，但榮升新手爸爸的林峯看淡視帝之名，寧做湊女公，仲幫老婆張馨月孭價值1萬元的名牌「奶粉袋」，張馨月在社交平台大讚老公孭得好睇，個袋又夠實用。

現年30歲的張馨月為林峯於今年9月誕下女兒，不時在社交平台曬幸福。林峯除了密密拍劇賺奶粉錢，還會抽時間幫手湊女。

張馨月大讚此奶粉袋是她最滿意的媽咪用品之一。（小紅書圖片）

張馨月透露，兩夫妻在懷孕前已四出搜羅嬰兒用品，日前她在網上向媽媽們推介所用的「奶粉袋」，是價值約1萬元的法國名牌Fauré Le Page，大讚這個袋是她最滿意的戰利品之一。

這款包包滿足了我對麻麻包（媽媽袋）的所有需求：顏值、輕便、百搭、品質！

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款式中性 老公可以幫手孭

老公林峯仲做埋model孭上身，大曬背影照，張馨月大讚老公孭得好睇，因為個袋款式中性，男人孭都不會好奇怪。

麻麻包（媽媽袋）的百搭是極其重要，因為你每天的穿搭都會不一樣，包括老公和你一起出去逛街，拎包是不可避免的吧，太女人款式的包，男人背在身上，拎在手裏也是很奇怪，這款包中性無此擔憂，看我家先生背的毫無違和感。

林峯有力憑《使徒行者3》奪得TVB視帝。（劇照）

在相片中可見，這個容量大的「媽咪袋」內有尿片、保溫瓶、嬰兒濕紙巾、酒精搓手液、奶樽及疑似泵奶器等，但張馨月話個袋好輕，裝滿東西都不會好重，而且個袋夠大方便取出東西。

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張馨月指出這個袋「價格相對比較親民」，她買這個袋的價錢是970歐元（約8,900港元），連同掛飾150歐元（約1,380港元），總值1萬元左右。

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責任編輯︰林綺玲

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