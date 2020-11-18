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【阿索的故事】姜皓文演技大爆發跪地痛哭　唐詩詠晒視后級演技獲讚

娛樂 13:11 2020/11/18

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姜皓文與唐詩詠在《阿索的故事》中有動人演出。

由葉念琛執導的新電影《阿索的故事》，有香港電影金像獎最佳男配角姜皓文及視后唐詩詠交手演出，為電影增添幾分淒美虐心的時刻。

葉念琛、姜皓文與唐詩詠三人繼《我的情敵女婿》後再合作，姜皓文與唐詩詠由在《情敵》中飾演一日情侶，到《阿索的故事》升級飾演離婚夫妻。

姜皓文與唐詩詠在戲中演離婚夫妻。

片中，姜皓文為挽留唐詩詠，演技大爆發跪地痛哭兼自摑不留力，二人更相擁哭成淚人，即使在停機後仍淚流不止，非常入戲。

姜皓文在訪問中大讚唐詩詠演得很好，帶動自己的情緒起伏，唐詩詠亦曾於訪問中透露姜皓文為人很友善，演戲時非常專注。葉念琛亦大讚姜皓文與唐詩詠間的戲劇張力強勁。

姜皓文演技大爆發跪地痛哭。

姜皓文飾演的李振民被琪琪（蔡潔飾）欺騙感情導致傾家蕩產，妻子阿寶（唐詩詠飾）亦離他而去，他一直為此感到愧疚，最後與阿索（王菀之飾）組成「復仇聯盟」向琪琪報復。

姜皓文表示：「李振民這個角色為人比較衝動，花時間去復仇而失去了找前妻阿寶復合的機會，若是現實中的自己絕不會這樣報復別人，嬲一個人太累了。」

唐詩詠發揮視后演技。

雖然唐詩詠出場時間不長，但亦被葉念琛導演賦予「阿寶」之名，成為新一代「阿寶」，導演曾笑言自己因為太懶改名所以才一直沿用「阿寶」這個名字，如今成了自己作品的特色之一，亦覺非常有意思。

對於這次「阿寶」的角色設定，導演表示：「最初設計阿寶這個角色時，第一個聯想到的就是唐詩詠，與唐詩詠認識多年，覺得兩者的氣質很相似，她就是新一代阿寶的不二之選。」

撰文 : TOPick 柴犬出動

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