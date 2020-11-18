周梓樂死因研訊續　高級督察指消防稱有足夠人手救傷者

▲ 高級督察黃家倫。（經濟日報資料圖片）

科大學生周梓樂死因研訊今（18日）續，死者家屬代表盤問高級督察黃家倫時指，黃下令向尚德邨停車場A的2樓及3樓施放催淚彈時，有否考慮過催淚彈或對停車場內人士造成危險。黃指有示威者正在攻擊，故用催淚彈驅散，指催淚彈只會造成不適。家屬又問及黃掃蕩停車場時，有否考慮到傷者如何離開現場，以盡快得到救治。黃指處理傷者的消防員曾表示人手足夠。

死者家屬代表今盤問高級督察黃家倫時，問及黃帶領第4小隊參與行動前，有否與隊員對錶，又指黃日前稱於2019年11月4日凌晨1時10分，帶隊進入尚德邨停車場A掃蕩，與新聞直播片段時間有6分鐘差異。黃指沒有對錶，又稱行動中一直使用該手錶，當時相信手錶時間準確。

家屬代表問及黃，當晚凌晨12時40分，黃指揮的第4小隊與第3小隊在唐俊街及唐明街佈防，問黃當時衝鋒隊第1小隊的位置。黃指相信對方在隊伍防線後，但不知道第1小隊正確位置。

家屬代表續問黃，當時警方防線於1時05分推進時，而第1隊較早前經寶康路進入廣明苑，是否為了包抄掃蕩。黃指不知道是否包抄，但第1隊任務是進入廣明苑及尚德邨一帶掃蕩。

家屬代表問及黃，黃曾兩度下令隊員向尚德邨停車場A的2樓及3樓施放催淚彈，問黃有否考慮過催淚彈或對停車場內人士造成危險。黃指當時2樓及3樓有示威者在攻擊建築物外的人，而對方的攻擊屬可致命，所以用催淚彈驅散，而催淚彈只會造成不適。

家屬代表續問黃，是否知道聯合國對催淚彈的使用指引。黃指他是依照警隊的使用指引。家屬代表指施放催淚彈的位置鄰近民居，是否考慮因素之一，黃同意。家屬代表續指，催淚彈應該在空曠地方使用，而非建築物內。黃指「睇情況」。

家屬代表又問黃，當時他有否考慮過催淚彈會影響停車場內的車輛行駛，又指如果催淚彈擊中易燃物，或引起火警。黃指當時考慮過射擊角度，而且當時催淚彈煙芯落在行車路的機會不大，因為相隔了行人路及泊車位。

家屬代表又問及，當黃帶隊掃蕩停車場時，遇見有消防員處理傷者，而較早前曾有消防車疑嘗試進入尚德邨但不成功，問黃掃蕩後有否折返了解傷者需要，及考慮到傷者如何離開現場，以盡快得到救治。

黃回應指，他掃蕩停車場後收到上級指示盡快離開，而遇見傷者時，消防員已告知他有足夠人手，又指離開停車場後發生了一連串事件，該隊被示威者襲擊及作出了拘捕，不可能折返。

家屬代表又問及黃，行動後訓示隊員時，有否與隊員核對時間。黃指有2名同事負責在行動中記錄時間，其中1人負責記錄同事燒煙彈的時間。家屬代表續問及黃，發射煙彈的人士是否倚靠該同事記錄時間。黃指當時發射煙彈的同事亦有責任記錄。

警方代表大律師今天向法庭申請，將警務處長正式列為有利害關係人士，獲死因裁判官批准；惟警方代表沒有對黃作出盤問。

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記者：王仁昌