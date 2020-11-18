【BB滿月】譚凱琪愛女Baby G滿月慶祝　靚媽Zoie極速修身穿短裙騷美腿

▲ 譚凱琪按住傳統習俗慶祝女兒滿月。

現年39歲的靚媽譚凱琪（Zoie）在上月19日誕下女兒Baby G，Zoie亦曾於IG分享抱著B女的照片，而BabyG亦已經滿月，Zoie今日(18日)於IG發貼文，透露自己按足中國傳統慶祝女兒滿月。

Zoie發布數張照片，由於女兒Baby G肖鼠，見她準備了可愛的老鼠主題蛋糕，另外亦預備了紅雞蛋及酸薑跟家人一起品嘗，另外不用進食坐月餐，更品嘗美味的烤肉。

【明星BB床】譚凱琪選用北歐星級BB床 索價8千可零歲瞓到10歲

▲ 靚媽譚凱琪展示極速修身的效果。（取自instagram）

Zoie更留言道：

我家的BabyG 大個女滿月喇

跟照傳統 我和BabyG先後用過碌柚葉洗澡後

幫她穿上新衣服

我亦為她準備了紅雞蛋 酸薑

還有一個超有水準的蛋糕

也特別安排了一頓豐盛的一餐 （例外沒有吃坐月餐）結果在切蛋糕時 她待在high chair上都睡著了

不過沒關係 我已經幫她拍下很多照片與短片

待她長大後看回也是一種美好的回憶

我們愛你

另外，身穿黑色格仔連身短裙的Zoie展示美腿，而Zoie亦曾透露懷孕期間幸好沒有肥太多，認真令人豔羨。