內地學者指支聯會違反港區國安法　李家超：會依法檢視蒐證

▲ 李家超指，本港任何人、組織及團體都受香港法律監管。（陳靜儀攝）

全國港澳研究會理事田飛龍在報章撰文指支聯會違反港區國安法和本地法律，保安局局長李家超今日（18日）表示，香港任何人、組織及團體都受香港法律監管，如果有違法行為，執法部門會按有關條例檢視並進行蒐證，亦會徵詢律政司意見，按實際事實及情況，依據法例處理，包括考慮作出檢控。

行政會議成員、資深大律師湯家驊今日在電台節目中稱，田飛龍文章為批評性文章，因無實際證據支持其言論，他看不到支聯會目前違反顛覆國家政權和分裂國家罪，惟如果有人每日在街上叫喊「結束一黨專政」會惹人懷疑並被警方調查，「與人無尤」。

支聯會主席李卓人早上在電台節目上指出，的說法旨在震懾、威嚇香港人，希望他們自行退縮，他強調，支聯會會堅持五大綱領，要求平反六四，爭取民主。

另外，對於有警員涉強姦女子、偷罐頭鮑魚被捕，李家超稱，不認為警員被捕是可接受情況，違法警員除了負上個人法律責任，亦令警隊在治安執法工作的形象受損害。他強調警隊非常重視警員個人操守，會認真嚴肅處理，警務處已採取刑事調查及作出拘捕，會依法公平處理每宗案件。

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記者：林曉君