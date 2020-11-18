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【零食惹禍】狂吃零食致三餐無胃口不定時　9歲男童腹痛嘔吐揭患膽結石

兒童健康 13:26 2020/11/18

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熱門 曾偉權 超市大搜查 防敏 自助餐優惠 踩過界II 使徒行者3 兒童健康 劇情預告 烹飪教煮

男童狂食零食致三餐無胃口，更患上膽結石。

朱古力、餅乾、糖果等零食是小朋友的最愛，甚至為了食零食而不吃正餐，有機會引致嚴重後果。中國一名9歲男童，因吃過量零食使三餐不定時，加上少喝水，最終患上膽總管結石，幸有及時取出結石，才不至出現感染性休克。

據中國媒體報道，9歲的小袁從小就愛吃零食，最愛辣條、餅乾等，因為經常吃零食，導致三餐沒有胃口，而且用膳時間不規律。直至今年年初，小袁突然出現腹痛，到診所打了兩支消炎針，情況好轉。

醫生為男童做手術取出結石。（影片截圖）

愛吃零食惹禍

惟至10月初，小袁再次腹痛，眼睛和皮膚發黃，更開始嘔吐，喝水也感到疼痛不已，不斷在床上翻滾。袁父帶兒子到醫院檢查，發現其血液內的氨酶（transaminase）升高，並患上膽總管結石，需要即時入院。

經過超聲波、電腦掃描等檢查，醫生發現小袁的膽總管下段有多顆結石，可引致梗阻性黃疸、急性化膿性膽管炎、急性胰腺炎等，情況嚴重更可致感染性休克，危及性命。

最終醫生為他進行微創手術，取出3顆小結石。醫生指出，病發原因與男童愛吃零食有關，而且他不定時食正餐、少喝水，因而令膽管出現結石。一般而言，兒童膽總管結石的發病率較成人低，家長應培養孩子良好和規律的飲食習慣，多吃有豐富膳食纖維的蔬果，並且多喝水。

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膽結石高危一族

本港腸胃及肝臟科專科醫生吳昊早前接受TOPick訪問時表示，膽囊結石情況很常見，每10人就有一名為患者，當中有分為大石和多發性的小石。
膽囊結石無論是大是小，成因無異：

  • 由遺傳、肥胖、女性荷爾蒙分泌異常（如懷孕、服食避孕藥）或年紀大所致。這些因素會影響膽汁的稠度及膽的定時收縮，而愈稠的膽汁就越容易導致生石。
  • 食無定時也有機會令膽囊不收縮，使膽汁較容易沉澱，從而導致生石。肥胖人士，以及部分人因遺傳因素或有慢性肝病例如酒精肝、脂肪肝、肝炎、肝吸蟲等，也會增加患膽結石機會。

【同場加映】高糖食物增患胰臟癌風險

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吳醫生續指，9成患有膽結石的患者沒有任何症狀，但當中有一成患者會出現上腹餐後痛（尤其是右邊）、吃肥膩食物後腹瀉、小便茶色、面黃、肝功能不良、發燒等病徵。

患上膽結石後，結石阻塞有機會導致不同併發症，包括：細菌入血、膽囊炎、膽管炎、胰臟炎、肝炎等，當中膽管炎死亡率5至10%、胰臟炎死亡率約3至5%，嚴重者有機會間接致死。

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責任編輯：王明芳

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