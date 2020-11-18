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【流感高峰】聖保祿天主教小學爆發上呼吸道感染須停課　涉及班級接受新冠病毒檢測

社會 13:07 2020/11/18

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熱門 曾偉權 超市大搜查 防敏 自助餐優惠 踩過界II 使徒行者3 兒童健康 劇情預告 烹飪教煮

聖保祿天主教小學近日3A班有6位學生出現上呼吸道感染徵狀。

學校持續爆發上呼吸道感染個案，聖保祿天主教小學發通告，指近日3A班有6位學生出現上呼吸道感染徵狀，衞生防護中心強烈建議全校由11月19日至11月25日停課7天，即在11月26日復課。而3A班學生須接受新冠肺炎病毒檢測，檢測安排等待中心通知學校後，再通知家長。學校將會全面消毒清潔，在11月20日起開始網上視像課堂。

根據衞生防護中心的標準，當學童或員工相繼出現類似病徵，而發病率比平常為高，就可能是傳染病爆發。例如在短時間內同一班有3位或以上的學生相繼出現呼吸道病徵；又例如有兩位或以上在同一班(或在幼稚園/幼兒中心內曾在同一環境中學習)的學生相繼出現手足口病的病徵。故此一旦學校同一班內有多於3位學生出現類似徵狀，中心會發出停課指引。

聖保祿天主教小學爆發上呼吸道感染須停課。（資料圖片）

衞生防護中心昨日（17日）公布，正調查9宗上呼吸道感染爆發個案，涉及7間小學及2間特殊學校，包括灣仔聖公會聖雅各小學、九龍城香港培道小學及將軍澳播道書院等，共有224人受影響，包括202名學生及22名職員，詳情即看：【下一頁】

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記者：伍瑋瑋

 

 

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