【惡毒保母】保母重壓11個月大男嬰致死判囚3年半　父母控訴︰法官無法理解喪子之痛

▲ 台灣保母重壓11個月大男嬰致死案件，保母判囚3年半。

台灣去年4月發生保母焗死男嬰事件，一名托嬰中心的保母哄11個月大男嬰午睡時，以身體重壓男嬰身上長達19分鐘致死。案件昨日（17日）宣判，法官以過失致死罪，向保母判囚3年半，可作上訴。惟男嬰父母不接受判決，認為保母是故意而非過失，應按殺人罪判刑。

保母強壓男嬰19分鐘

綜合台灣傳媒報道，案件早前開審，法庭曾播放保母重壓男嬰「叡叡」致死的閉路電視畫面。片段顯示，當時叡叡被體重80至90公斤（約176至198磅）的廖姓保母壓住，他一度揮動小手、扭動身體，似乎想掙扎逃脫，可是保母以雙臂及大腿強壓達19分鐘，最終保母見叡叡不再動，才起身離開。

叡叡父母在庭上看到兒子遇害的片段，可見兒子在那19分鐘期間反覆被壓制，保母卻不顧他掙扎，認為保母是故意的，有殺人嫌疑，故不應以過失致死罪判刑。叡叡媽媽形容兒子當時經歷「不能呼吸的痛苦」，即使她看到兒子受害的片段很難過，也堅持看完，只為「要跟孩子一起痛」。

否認殺人疼愛死者

廖姓保母承認過失致死罪，卻否認殺人。她在庭上解釋身壓叡叡的動作只是要固定孩子，而且11個月大的叡叡是托嬰中心內年紀最大的孩子，她當時急著哄他入睡，以免他吵到其他較小的孩子。

她指讓叡叡趴睡是向前輩學習，更指自己把托嬰中心的孩子當作自己的孩子照顧。她上班時會帶零食給孩子，下班時又自願留下陪孩子，而叡叡是她在托嬰中心任職後第一個照顧的孩子，因此對他疼愛有加。

以過失致死罪判決

父母要求法官以間接故意殺人罪定罪，但判決指出廖女案發前間中會以緊抱男嬰的方式來哄他入睡，可見廖女沒有間接故意殺人的意圖。加上廖女在案發後，一度情緒激動，曾抱頭哭泣、全身發抖、一直說「對不起」等，認為如男嬰窒息是她意料中的事，她不會出現如此反應。

因此法官以過失致死罪判刑，考慮到廖女坦承犯罪、沒前科，判處她3年6個月徒刑。叡叡的家屬表明不接受判決，媽媽控訴法官無法理解父母喪子之痛，並強調保母是故意的，法官應以故意殺人罪判刑，以免再出現同類悲劇。

TOPick推出小學各級工作紙，參考名校精選試題，鞏固知識，緊貼學習進度。立即免費下載︰bit.ly/2X96KAZ

訂閱TOPick Telegram，集合最新優惠及送禮情報︰bit.ly/3bebLM2

責任編輯︰王明芳