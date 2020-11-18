楊潤雄：當局正檢討幼師薪酬安排　料明年完成檢討工作

▲ （經濟日報資料圖片）

行政長官於前年《施政報告》提出，會以17/18至19/20學年數據為基礎，探討設立幼師薪級表的可行性。教育局局長楊潤雄稱，去年開始全面檢討幼稚園教育政策的推行情況，當中包括檢討教師薪酬安排，預計整個檢討工作會於明年年完成。

教育局局長楊潤雄書面回覆立法會教育界議員葉建源有關設立幼師薪級表探討工作，提到當局2019年中開始全面檢討幼稚園教育政策的推行情況，而檢討教師薪酬安排是其中一個重點，期間與辦學團體及幼稚園校長等不同持份者進行多次會面及聽取意見。

他續指，由於幼師薪酬安排涉及幼稚園運作及資源調撥的靈活性，業界認同必須深入探討及審慎處理，評估設立幼師薪級表對教師團隊的穩定性、優質服務持續發展，及幼稚園界別靈活和多元性的影響；當局的諮詢工作仍持續進行，預計於明年完成，現階段未能提供檢討結果、預計開支及實施時間表等。

至於教育局幼稚園教育計劃下提供過渡期津貼，楊潤雄稱過渡期津貼期間，幼稚園須制定有關財務及員工的校本政策，以在過渡期津貼完結前過渡至新政策，並已延長3年至21/22學年，當局會於檢討新幼稚園教育政策的推行情況時，一併考慮幼稚園聘請教師方面的實際情況。

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責任編輯：陳正怡