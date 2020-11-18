李家超：港區國安法扭轉本港亂局

▲ 李家超指，港區國安法令香港由亂及治。（陳靜儀攝）

保安局局長李家超指，其他國家針對本港訂立港區國安法所採取的不合理措施，都是基於政治理由，認為在過渡期間有不穩定因素可以理解，強調港區國安法扭轉了本港過去一年的亂局，如果現時港人對港區國安法抱有質疑，可能會作出很錯的決定，

李家超今日在立法會回應議員質詢時指出，香港是否仍然值得投資和發展，是基於本港的穩定和機會等因素，強調香港有大灣區發展、低稅率等優勢，他以澳門為例，指2009年澳門訂立國安法後，當地生產總值大增。

李家超表示， 至今並無雙邊經貿協議因為港區國安法的實施而暫緩或撤銷，亦無文化交流計劃因此暫停，法治排名亦位居前列，不過，香港治安整體評分則因去年六月的暴力事件而降低。

民建聯主席李慧琼指，現時國際社會確實對港區國安法存有誤解，關注政府會否有創新思維，扭轉國際社會的偏頗言論。工業界（第二）吳永嘉表示，近期有調查顯示外資企業對港區國安法的擔憂，關注政府會否加強和外國商會溝通，以及重整海外的宣傳策略。

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記者：林曉君