【新冠肺炎】本港新增9宗確診包括3宗本地感染　涉及1名的士司機感染源頭不明

▲ 新增9宗確診包括3宗本地感染，涉及1名的士司機感染源頭不明。

本港新冠肺炎疫情持續，今日(18日)新增9宗確診個案，3宗涉及本地感染個案，包括一名76歲居沙田愉田苑愉澤閣的的士司機，另有一人涉與早前確診夜更保安員的50歲同事，同於莊士倫敦廣場工作，擔任早更保安員。衞生防護中心及醫管局今日下午不設記者會交代疫情。

新增一宗感染源頭不明個案，涉及第5479宗確診的76歲的士司機。11月10日出現咳嗽，11月16日出現氣喘，同日到威爾斯親王醫院求醫並入院。病人最後一日上班日期為11月16日。

據衞生防護中心公布，病人與家人同住於沙田愉田苑愉澤閣，平日朝八晚八「揸的士」，日間多於九龍區駕駛，並於不同地方吃飯；患者對上一次參與衞生署特定人士普查測試在10月，當時的檢測結果呈陰性；至於曾乘搭病人的士的乘客及病人行蹤，中心仍於調查當中。

病人有數名家人須接受檢疫，包括有家人於何文田旅港開平商會中學工作，該校要停課清潔，直至檢測呈陰性才可復課。

▲ 一名76歲的士司機感染源頭不明，與家人同住於沙田愉田苑愉澤閣。（經濟日報資料圖片）

另外，早前彌敦道莊士倫敦廣場一名夜更保安員確診，今日亦公布該處一名早更保安員經檢測後確診，涉及一名50歲男士，擔任早更保安員，其一名同住於葵盛西邨6座的82歲退休男士亦確診。詳情請見【下一頁】

餘下新增6宗個案涉及外地輸入個案，分別由黑山共和國、印尼、英國等地抵港，全部都無病徵：

第5473宗：41歲男船員，11月16日乘搭LH796航班從黑山共和國抵港

第5475宗：34歲女外傭，11月14日乘搭CX796航班從印尼抵港，居油麻地香港海景絲麗酒店

第5476宗：18歲男子，11月5日乘搭CX252航班從英國抵港，居沙田香港沙田萬怡酒 店

第5477宗：19歲女子，11月5日乘搭CX252航班從英國抵港，居葵涌香港荃灣絲麗酒 店

第5478宗：37歲女子，11月5日乘搭5J272航班從菲律賓抵港，居大角咀香港旺角帝盛 酒店

第5480宗：12歲男童，11月16日乘搭QR818航班從巴基斯坦抵港

昨日新增4宗確診個案中，亦有一人感染源頭不明，涉及一名29歲從事工程管工的男子，獨居於元朗采葉庭12座，於荔枝角陸佰中心工作，一周內會有2至3次會到西環創業商場一個地盤工作，11月12日發病，發病後仍有上班至11月16日。詳情請見【下一頁】

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記者：陳正怡