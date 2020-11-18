3歲小朋友靠coding衝出國際　為英國大熱樂隊HONNE製港味MV

▲ 小（左起）程式員：李竣民、 楊諾希、蔡鎧遙、 麥芊盈、溫曉滺 、 増田優葉。

最近香港60多位來自Preface Coding的小朋友程式員，獲邀為英國知名樂隊HONNE，利用編程學習平台「Scratch」，製作熱播歌曲〈no song without you〉香港特別版MV。當中六位中小學生程式員更代表編程學校率領MV的創作。

HONNE由Andy Clutterbuck及James Hatcher兩位音樂人組成，是近年炙手可熱的英國電子樂隊。他們於台灣、日本及韓國等多個亞洲地區的演唱會，門票均迅速售罄。新歌《No song without you》發布僅4個月，原版MV瀏覽次數已超過360萬。

MV呈現香港風情

是次香港特別版MV由6位香港小學生程式員主導故事內容創作，並利用編程語言「Scratch」製作MV。MV以香港作為故事背景，起初卡通主角從水渠走出來，卻差點被的士撞到；想到蘭芳園喝奶茶卻剛好遇上店家關門。

之後卡通主角在旺角、中環、深水埗等地方獨自閒逛，直至他遇上同伴，才看得見香港的美麗景色，如觀塘「志明橋」和上環蓮香樓等，MV中亦有地鐵、帆船等富有香港特色的元素。最後兩位主角手拖手，靜靜地欣賞小程式員畫作與真實相片組合而成的香港夜景，可愛極了。

小程式員展創意



這6位小程式員，包括李竣民、楊諾希、蔡鎧遙、麥芊盈、溫曉滺及増田優葉，只是介乎3至15歲，分別就讀國際學校與傳統小學，年紀最小的麥芊盈（Averie）已在Preface Coding學習了編程5個月，而當中最資深的程式員，是僅10歲的溫曉滺（Natalie），她曾經自學編程兩年，之後兩年再上課學習，編程超過四年，經驗豐富。



當中15歲的小程式員，増田優葉（Yuha）就讀加拿大國際學校，自小已在一個多元文化的學習環境中長大。

從她的眼睛看香港，看出不一樣的風景，為這個MV加入了獨特的想法之餘，也啟發其他小程式員：「我以前對coding並沒有好感，以為coding是一件很悶的事」。

但參與了Preface Coding舉辦的訓練營後，才覺得原來coding這麼有趣：「而且可以和有共同興趣、經驗相約的人，一起解決問題，令我覺得很開心。之前已跟身邊朋友提及會替HONNE製作MV，因真的太興奮，期望可參加更多coding有關的項目，將來也想選讀Computer Science（電腦科學）相關的學科。」

HONNE二人特意拍了短片感謝Preface Coding為他們集合這班才華洋溢的小程式員，Andy難以相信其中一名小程式員年僅三歲，因他在3歲時才剛剛會走路。James則大讚香港本土場景，特別是在Preface Coffee門外的一幕。

為了配合MV，Preface Coding旗下的Preface Coffee也佈置成HONNE主題，小朋友如果想體驗製作MV的程式Scratch，也可以在Preface Coffee報名。