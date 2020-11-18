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【意大利皮鞋】a.testoni又一城店首推奢華定製服務　自選皮革款式展現獨特品味

休閒消費 15:29 2020/11/18

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熱門 曾偉權 超市大搜查 防敏 自助餐優惠 踩過界II 使徒行者3 兒童健康 劇情預告 烹飪教煮

為進一步提升專業鞋匠的形象，a.testoni今季首度推出融合嶄新科技與個性化特質的Made-To-Order（簡稱MTO）定制服務。（品牌提供）

意大利的皮革工藝向來被看高一線，好像造鞋技術便是舉世知名，已經有91年悠久歷史的意大利皮鞋服飾品牌a.testoni，也是憑着傳承傳統工藝及勇於創新蛻變而屹立至今。為進一步提升專業鞋匠的形象，a.testoni今季更首度推出融合嶄新科技與個性化特質的Made-To-Order（簡稱MTO）定制服務，並率先登陸又一城新店。 

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MTO定制服務包括4項選擇︰Milano牛津鞋、Milano休閒鞋、Ravenna運動鞋及Rovigo駕駛鞋。顧客可以自選喜歡的皮革，從Patina小牛皮、以至矜貴的鱷魚皮及麖皮絨，每款皮革均設6種不同顏色可供選擇；至於襯裏方面，亦有4種顏色可供挑選，襯裏壓印及鞋跟雕刻亦為每雙定製鞋履增添了獨特個性。

又一城新店引入了Made-To-Order定制服務，店內洋溢着70年代的復古風，設計靈感來自品牌發源地的博洛尼亞，用色是當地經典建築的珠紅和湛藍色調。（品牌提供）

a.testoni標誌性的Patina染色技法可塑造雙色及陰影效果，並應用於定製的小牛皮鞋款中。染色過程講究，每雙鞋履都是獨一無二，每處細節盡顯工藝師的實力與經驗。Milano牛津鞋和休閒鞋特別採用專利縫合工法（Piuma Rapid），以逹至防滲水功能，且鞋履結構輕盈，有效排走足部冷熱濕氣，穿起來份外舒適。每雙鞋底烙印上Piuma專利號碼，是意大利專業鞋匠的身份象徵。系列售價約$6,000至$128,000。

地址︰九龍塘達之路80號又一城LG2-18號舖（2265 8938）  

記者︰梁靜詩

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