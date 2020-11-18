西九故宮博物館2022年中開幕　約800件藏品將南下展出

▲ 香港故宮文化博物館，大樓工程已平頂。（陳靜儀攝）

位於西九文化區的「香港故宮文化博物館」，西九管理局稱，博物館大樓7月已平頂，正在安裝機電設施，亦將會陸續安排接收北京800件文物，預計兩年後、2022年中開幕。

香港故宮文化博物館館長吳志華稱，博物館大樓今年7月已平頂，工程進度順利；預計博物館團隊於明年第三季接收大樓，到時裝修展館及接收文物。

館方已訂製可保存文物的高規格展櫃，2022年初陸續有800件文物，由北京故宮博物館運抵香港，料需時3至4個月。吳稱已確認藏品清單，逾兩成展品屬置國寶級一級文物，首次於香港展出。800多件展品將分布於9個展廳展出，主題包括紫禁城建築、清代宮廷生活、文化傳承工作等。

香港故宮文化博物館設計顧問嚴迅奇稱，博物館外觀形態雍容，建築物內櫳注重空間序列感，體現中國文化建築藝術。

博物館樓高約5層，設9個展廳、容納400人的演講廳、教育活動室、餐廳及工作坊空間等。博物館由馬會慈善信託基金捐出35億元，作為工程費用。

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記者：吳卓峰