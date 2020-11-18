【出軌男友】富婆方潔盈與大台綠葉謝可逸相戀　Jathy疑出廣告自抽回應戀情

▲ 方潔盈靠首任老公助創業。

TVB綠葉謝可逸被揭背女友出軌，搭上失婚醫美公司CEO方潔盈（Jathy），謝可逸更被指疑計劃與Jathy「奉子成婚」，惟偷食事件主角謝可逸至今未有回應，但另一主角Jathy卻在創辦的醫美公司官方社交平台，留下語帶雙關留言，似對被指硬撬別人男友的回應。

《愛・回家》的「Tyson」及在《使徒行者3》演周文鼎的TVB綠葉謝可逸，今日被傳媒啺爆瞞歌手女友謝文欣出軌，偷食失婚有錢婦人方潔盈（Jathy）。

有傳媒更指謝可逸「搞出人命」，計劃與Jathy「奉子成婚」，但因謝可逸家人不接受Jathy，故令婚事觸礁。謝可逸和方潔盈被踢爆曖昧關係後，謝可逸的女友謝可欣則曾傳媒表示不方便回應。

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▲ 兩孩之母Jathy保養得不錯。

Jathy留言：失婚不失自我

不過，作為醫美公司創辦人的方潔盈，今日下午在其公司的官方facebook，發放一張黑衣女子上半身、及拿著一杯香檳的廣告照，而廣告語句為「開始寵愛自己 失婚不失自我」

廣告並寫著：「送走過去，迎來重生的機會，好好寵愛自己，您．值得擁有幸福❤️。無需靠他人當 #貴婦，自己也能成為 #公主」

當中宣傳語句，如「失婚不失自我」、「送走過去，迎來重生的機會」，都令網民感覺似是Jathy為回應近日報導而設計。

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▲ Jathy在社交平台出廣告似自抽回應Jathy的緋聞。

原名方鈴的方潔盈，據知曾有兩段婚姻，Jathy與兩任前夫育有一子一女，而謝可逸亦早完全融入家中，與Jathy的一子一女關係良好，有指Jathy更當著子女面前稱呼謝可逸為「爹哋」。

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有傳媒揭發Jathy於2012年嫁給醫生老公湯愷廸，並有一女，丈夫並支持她創立醫學美容集團，不過3年後二人離婚，Jathy並取得女兒的撫養權和贍養費。翌年Jathy再婚，有指同是奉子成婚，惟於今年5月再次離婚。

Jathy早年創辦醫學美容公司，擔任創辦人及行政總裁，現於銅鑼灣、九龍灣、旺角及沙田皆設有醫學美容中心分店。

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