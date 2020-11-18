【新冠肺炎】莊士倫敦廣場日更保安員確診　其同住家人亦染疫

▲ （經濟日報資料圖片）

本港今日(18日)新增3宗新冠肺炎本地感染個案，當中有2人均與早前確診的莊士倫敦廣場夜更男保安個案相關，涉及一名50歲早更男保安員，以及其一名同住82歲退休男士亦確診。同日約有10宗初步確診個案。

另外，今日亦新增一宗感染源頭不明個案，涉及一名76歲的士司機。詳情請見【下一頁】

莊士倫敦廣場一名58歲夜更男保安員早前確診新冠肺炎，今日再增一名早更保安員確診，涉及第5472宗確診的50歲男子，最後上班日為11月16日，有約10名同事需檢疫；其同住葵盛西邨6座的82歲退休男士今亦確診，涉及第5474宗確診個案，二人獲列作與本地個案有流行病學關連個案，有數名家人亦須獲安排檢疫。

衞生防護中心傳染病處主任張竹君昨日指，確診保安員所屬公司早前安排其他早更保安員，到油麻地社區檢測中心接受檢測，病人於11月15日檢測後初步確診。

新增染疫男保安員沒有病徵，平時上班為主，沒有其他特別行蹤；而病人一名同住於葵盛西邨6座的82歲退休男士亦於11月14日出現咳嗽，平時會於住所附近逛街，亦曾到龍順軒海鮮酒家飲茶。

她又指，男保安員與早前確診的保安員於同一工作地點工作，但沒有直接接觸，但有機會在共用休息室和更衣室換衫受到感染，會安排其他日更保安員檢疫，涉及10多人。

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記者：陳正怡