周星馳被前女友于文鳳追佣金開審　庭上披露周星馳喜愛「睇樓」

▲ 周星馳被前女友于文鳳追佣金開審

影星周星馳遭前女友、香港建設（前稱熊谷組）太子女于文鳳早前入稟高等法院，聲稱協助周投資仍被拖欠佣金，揭露兩人維持了13年的戀情告終。案件今（18日）於高等法院開審，于一方開案陳詞指，指兩人仍是戀人期間，達成協議由于作為周的私人投資顧問，投資成功獲利可獲分10%佣金，當中包括投資山頂天比高及大埔比華利山3個獨立屋及5個車位，以及協助投資基金。庭上披露周星馳胞姐證人口供指，周星馳平日愛「睇樓」及獨自用膳。

原告于文鳳；答辯人周星馳。案件預料審訊15天，兩位當事人稍後均須於庭上作供。根據早前入稟狀指，原告指周拖欠逾7,000萬佣金。

▲ 周星馳胞姐周文姫今到高等法院旁聽。（林育慧攝）

原告由資深大律師袁國強代表，袁於開案陳詞指，于及周約於97至98年期間成為情侶，于同時亦協助周處理財務事宜。于指於2002年4月，與周簽訂書面協議由她作為周的投資顧問，最初每月獲酬金2.5萬元，其後增至5.9萬元，及後再減至2.5萬元。袁指於同年聖誕節，雙方達成口頭協議，若投資成功獲利于可得佣金10%，

袁指本案涉及天比高12號獨立屋、3個比華利山獨立屋及5個停車場，以及投資Peregrine Greater China Captial Appreciation Fund。袁指其中一個爭議天比高獨立屋屬投資或自用，而截至2020年6月有關基金已投放150萬美元（折約1,162.5萬港元），現已達820萬美元（折約6,355萬港元）。

袁指于及周除了發展浪漫關係外，于同時亦與周建立商業伙伴關係，而所涉投資款項巨大，故根據協議于亦可獲巨額佣金。

袁引述周的證人口供指，他自90年初開始拍電影，並於96年成立星輝海外有限公司處理電影業務，並透過星輝及由胞姐周文姫處理財政事宜及業務，若涉及個人文件或支票需要簽署，或涉及大額款項需經周首肯時，周才會處理。

袁又引述周的胞姐周文姫證人口供指，周星馳高度注重私隱，甚少向她提及個人或其與于的浪漫史。周文姫指周星馳喜歡「睇樓」及獨自用膳，有時會要求她及于文鳳陪伴。袁指可見周當時的想法及態度，以及對于的信任。

袁指于當時於投資上是具有一定能力及富經驗的專家，于曾於美國的大學修讀商業學系，其後亦涉足家族地產及發展業務。袁指于曾於香港交易所工作，並曾於胞兄的証券投資及地產公司工作，對於地產及証券有一定認識。袁指于亦曾介紹律師予周，並協助周成立兩個家族信託。

袁又指星輝海外只有兩至三各全職職員，並非大規模公司，因此缺乏足夠人手協助周星馳。

袁指于曾從星輝海外職員收取支票，包括投資荊威廣場獲利，從周取得約170萬元。于另外亦從星輝海外職員收到多筆款項，部分經扣除款項計算得出，袁指若如周一方指有關款項是出於愛的餽贈，有關做法實屬不一致。下午續審。

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記者：林育慧