【新冠肺炎】「安心出行」App至今逾1萬個公私營場地參與

▲ （經濟日報資料圖片）

港府周一起推出感染風險通知「安心出行」流動應用程式，鼓勵市民養成記錄出行的習慣，有助減低病毒進一步擴散風險。創科局表示，至今已有超過1萬個公私營場地參與計劃，乘客亦可在全港1.8萬多輛的士直接使用有關程式。

創新及科技局局長薛永恒回覆議員莫乃光有關「安心出行」流動應用程式提問，表示至今已有超過1萬個公私營場地參與計劃，於場地張貼「安心出行」場所二維碼；乘客亦可在全港1.8萬多輛的士直接使用「安心出行」流動應用程式記錄行程。

對於有關程式收集資料的類別和所採用的數據加密標準，薛永恒稱，下載「安心出行」應用程式後，無須登記任何資料便可立即使用，資料加密存放於用戶自己手機，並採用AES-256加密標準保護有關出行記錄數據，不會備存於任何政府或其他系統內，並在31天後自動刪除，更不會使用流動電話內的定位功能或其他資料。

當局強調，有關流動應用程式已通過獨立第三方，進行的保安風險評估及審計和個人私隱影響評估，確保符合《個人資料（私隱）條例》的規定。

薛永恒補充，當局過去數星期積極聯絡不同業界，期望更多場地及行業營運者參與計劃，相信有關商戶會鼓勵及協助客戶使用「安心出行」流動應用程式，但使用與否屬場所營運者和市民的選擇。

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責任編輯：陳正怡