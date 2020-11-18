【校長爸爸】執教鞭20年忙碌中指導成長　將循林德育校長成後盾助兩兒尋路向

▲ 林德育校長希望家庭成為兩名兒子的後盾。

在亞斯理衛理小學擔任6年校長的林德育，在新學年調任至將軍澳循道衛理小學（下稱將循），成為將循的新校長。在校內是親民校長，回家後就成為是兩孩爸爸，重視生命教育的他，無論工作有多忙碌，也從不將兒子的教育外判，凡事親力親為，在不同的人生階段指導和陪伴孩子成長。

▲ 林校長重視陪伴兩兒成長。（受訪者提供）

基層出身父母忙工作

林校長與任職中學教師的太太育有分別15歲和11歲的兒子。在基層木屋區長大的林校長坦言，在自己成長過程中，父母的參與較少，因他們需要工作賺錢，方能養活一家人，子女的責任就是做好自己，自我奮鬥。

慶幸當時在教會、學校得到很多人的幫助，特別小五時的班主任，不但經常請林德育午膳，更為他補習中英文，令他能升讀名校。直到他為人父母，生活不像從前拮据，他希望自己能成為孩子的支援，因此他相當重視兩名兒子的教養，不會缺席他們任何成長階段。

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年幼階段陪伴最重要

在兒子年幼時，林德育認為最重要是作身教榜樣和陪伴。他指出，幼兒的照顧者大多為女性，除了媽媽，在幼稚園至小學大多都是女教師，因此爸爸的角色很重要，教兒子如何做決定、作為男士要承擔的責任等。

無論工作多忙碌，林校長每天都會抽時間陪伴孩子，一起閱讀、閒聊。周末他也會安排不同活動，孩子最愛去農莊，在草地上奔跑、踢波，自由自在地玩樂。

不過，隨著兩名兒子踏入青春期，林德育漸漸放手，改為指導為主，例如他提醒大仔做好時間管理，以便兼顧學業和足球隊訓練；也答應小六細仔自行上學、自己管理手機的請求等。

我告訴他們，屋企永遠是你們的後盾，有甚麼問題可一起傾、一起去處理。

當兒子私人補習老師

不少香港家長都著緊子女升學選校，林校長也不例外，在大仔升小時，他和太太看過多間學校資料，參加簡介會，甚至會到學校觀察學生返放學的情況。最終，他為兒子選報一所學術與活動兼備的中小學一條龍直資學校，

小學直升中學，他們與同學仔可以有12年共同校園生活，對他們的成長是好事。

孩子小學時，林校長下班後都會看他們的功課，讓孩子複述一次老師教授的課程，知道他們遇到甚麼困難，一起複習一次。考試前兩星期，林德育會與孩子制訂時間表，每晚抽一至兩小時幫他們溫習，針對他們不理解的地方加以說明，讓孩子能在學業上打好根基。

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不為兒鋪排未來路向

升中後，林校長讓兒子自行處理學業，只有在他們遇到困難時才出手幫忙。兩名兒子校內成績屬於中游，林校長沒有因為自己校長的身份，強迫孩子做到最好，相反兒子曾因父親是校長的身份而感壓力。

兒子學校有些老師和家長知我是校長，記得大仔小時候曾告訴我，叫我不要去學校，我問他原因，他說「因為你來的話，我會有壓力」。

林德育希望給予孩子空間發揮，化解不合理的期望，他不會為兒子鋪排未來路向，但會全力支持他們的決定，例如大仔有意去外國升學，體驗不同地方的生活，林校長也贊成，

做人最重要是上進，知道自己想要甚麼，只要他們盡力做好，就已經足夠。

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記者：林愛娜