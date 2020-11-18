衞生署籲爆發上呼吸道感染學校停課7天　喇沙、聖保羅男女附小及聖保祿天主教等小學全校停面授

▲ 九龍塘喇沙小學今宣布明（19日）起暫停面授課堂7日。（資料圖片）

上呼吸道感染個案於學校持續爆發，據悉衛生署於今（18日）收緊政策，為出現上呼吸道感染爆發個案的學校安排派發深喉唾液樣本瓶，為受影響班別的師生進行新冠肺炎病毒檢測，並會建議有關學校自今日開始，於未獲得檢測結果前停止面授課堂及活動不少於7日，作為預防措施。即需於翌日起全校停課最少7天。

今日多校自行宣布，因有學生出現上呼吸道感染病徵而宣布暫停面授課堂7日，包括喇沙小學、聖保羅男女中學附屬小學、聖保祿天主教小學、天神嘉諾撒學校及浸信宣道會呂明才小學等。

九龍塘喇沙小學職員向TOPick確認，今日已向家長發通告宣布，因應校內爆發上呼吸道感染，按衞生防護中心指引，明日（19日）起暫停面授課堂7日，期間改為網上教學，直至下周四（26日）恢復面授課堂，但以私隱為由，未有透露受影響班別及人數。

黃竹坑聖保羅男女中學附屬小學發言人則表示，校內有3班、共10名學生出現上呼吸道感染疾病病徵，為了阻止傳染病繼續爆發，根據衛生防護中心的最新指引，全校由今天（18日）起停課7天，而校舍已進行全面消毒；學與教方面，會繼續以網上教學形式進行, 確保學生的學習不受影響。

聖保祿天主教小學向家長發通告，指近日3A班有6位學生出現上呼吸道感染病徵，該班學生需接受新冠病毒檢驗，衞生防護中心強烈建議全校由明天（19日）至25日暫停面授課程7天。

天神嘉諾撒學校發通告，表示直至17日，再有六名分別就讀二年級及四年級學生出現上呼吸道感染病徵，現已留在家中休息。校方已把相關個案通報衛生署衛生防護中心，而中心亦確認，上呼吸道感染已在學校出現小型爆發。為謹慎起見，上述兩班所有學生由今日（18日）起停止回校上課，並須接受2019 冠狀病毒檢測，而在測試結果發出前不能回校上課。

浸信宣道會呂明才小學向家長發通告，由於近日各班級有多位同學感染上呼吸道疾病，校方 接獲衞生防護中心通知，全校需即時由2020年11月18日(三)至11月24日(二)暫停面授課程7天，直至患病同學們進行「深喉唾液測試」後，証實呈陰性方可復課。

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責任編輯：洪芷晴