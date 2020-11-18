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【新冠肺炎】45歲男子染疫苦捱154日病逝　研究揭病毒在患者體內至少變種4次

健康 15:59 2020/11/18

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45歲男子染疫154日病逝，研究揭病毒在體內至少變種4次。

新冠肺炎疫情持續，據《新英格蘭醫學雜誌》（NEJM）11日發表的一份研究，一名45歲男子染疫長達154日後死亡，醫生發現患者體內的病毒不斷突變，至少在體內變種4次。

研究指，該名45歲男子本身有免疫系統疾病，並因多種原因，他屬於高風險人士。起初男子因發燒入院，後確診患上新冠肺炎。確診後，醫生為他進行為期5日的瑞德西韋治療，5日後出現好轉後出院。

但到第6日至第68日在家隔離期間，他3度因腹痛、1次因呼吸困難及疲倦而入院。入院時他的血氧水平都低於正常水平。

第72日，男子又因低氧血症再次入院，當時他的鼻咽拭子檢測為陽性，Ct值為27.6，引起對新冠肺炎復發的憂慮。後來他再次接受瑞德西韋治療，檢測再呈陰性。

第143日，男子的Ct值為15.6，又引起第3度復發的憂慮。當時男子接受了Regeneron實驗性雞尾酒療法，但情況沒有好轉，肺部更出現真菌感染，要戴呼吸機，最終於第154日後不治死亡。

專家為此個案進行分析，發現新冠病毒在男子體內殘留了超過150日，而且病毒變異的速度驚人，比大多數樣本中觀察到的更快。專家指，新冠病毒大多數變化都發生在刺突蛋白（Spike Protein），而刺突蛋白是再生元製藥的實驗性雞尾酒療法，以及輝瑞疫苗現時治療及預防的目標。

並指，雖然大多數免疫力低人士都能有效清除新冠病毒感染，但這病例突顯出免疫功能低下的人，持續感染及加速病毒變異的風險較高。

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責任編輯：羅嘉欣

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