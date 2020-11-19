【頭號癌症殺手】打工仔不煙不酒驚患肺癌　觀塘上班12年疑空氣污染所致

▲ 觀塘一名不煙不酒的打工仔，因確診肺癌而急病請辭。

肺癌是本港頭號癌症殺手，觀塘一名不煙不酒的打工仔，近日在網上表示，因確診肺癌而急病請辭，懷疑與自己上班12年，經年累月受該區空氣污染影所致。

據Facebook專頁「奴工處」，一名網民投稿稱，自己在觀塘鴻圖道上班12年，每日上班搭地鐵，放工搭巴士。去年10月，事主覺得有時會呼吸不順兼背脊痛，求診後醫生覺得不尋常，於是轉介去照肺，結果確診肺癌第二期。

事主引述醫生稱：「觀塘空氣好毒，好多case都係觀塘返工。」事主感嘆，自己不煙不酒都生肺癌，現在只好辭工，專心養病。

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不少網民為此議論紛紛：「來生不返觀塘工！」、「觀塘d（啲）車真係勁多, 起又起得密集過人」、「細時好怕搭巴士經過鴻圖道一帶, 果D（啲）染布, 工廠噴出來廢氣好難頂, 希望樓主早日回復健康」同時亦有網民稱，自少在觀塘工廠區大街邊士多長大：「八九十年代，當時更多工廠、加工廠，空氣更加差…你有吾（唔）舒服，無人想，但唔該唔好抺黑觀塘區。」

懸浮粒子被介定為人類致癌物

據環境保護署數據顯示，觀塘二氧化氮（NO2） 、可吸入懸浮粒子（PM10）、微細懸浮粒子（PM2.5）年均空氣質素指數（19年9月至20年8月）分別是1.05、1.7、1.7，而年均指數大於一，表示長期健康風險高於世衞制定的年均空氣質素指引的風險。

衞生防護中心指出，本港市區空氣污染部份由車輛（尤其是柴油車輛）排出廢氣，以及發電廠排放所引起。

常見空氣污染物包括二氧化氮、懸浮粒子等，長時間接觸二氧化氮，可減弱肺部功能、降低呼吸系統抗病能力。

至於懸浮粒子根據氣動直徑大小界定為PM10和PM2.5，又以後者較具危險性，吸入後可深入肺部。至於懸浮粒子已被國際癌症研究機構介定為人類致癌物（第1類）。

醫生：未證空氣污染可直接引致肺癌

內科腫瘤科專科醫生邱宗祥受訪時指，未有很實質證據顯示，空氣污染可直接引致肺癌。當中存有較高風險，但並非最致命的風險。邱醫生指，長期處於空氣質素較差的環境，有較大機會引發呼吸道疾病，而對於哮喘、肺腫患者來說，復發風險會增加。

邱醫生建議，如要預防因空氣污染而可能出現的健康問題，可留意空氣監測站的空氣質素健康指數，如遇空氣污染嚴重時應避免外出。

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責任編輯：羅嘉欣