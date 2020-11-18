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【親子好去處】Sanrio聖誕進駐馬鞍山新港城中心　Hello Kitty布甸狗融入世界經典名作

親子好去處 18:24 2020/11/18

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熱門 超市大搜查 防敏 港大藏屍案 自助餐優惠 踩過界II 使徒行者3 兒童健康 劇情預告 烹飪教煮

聖誕在馬鞍山新港城中心欣賞文藝畫作，在光影及聲音導賞下欣賞梵高的創作世界。（梁節儀攝）

當Hello Kitty遇上梵高及蒙羅麗莎會是甚麼畫面？今個聖誕未能遠赴歐洲探索外國文藝，可到新港城中心感受文藝聖誕。適逢今年是Sanrio 60週年，法國著名博物館組織The Réunion des Musées Nationaux（RMN）及台灣文藝團隊Seven Apex，與Sanrio characters聯乘，將大熱角色融入19件名畫及世界藝術大師的經典作品中，既跳脫可愛又不失藝術氣息，與大家過一個不一樣的聖誕。

與藝術風Hello Kitty合照。（梁節儀攝）

馬鞍山MOSTown新港城中心將在11月20日搖身一變，化身成大型藝術展覽館，5大展區包括感受光影及聲音導賞的「星夜光影聲樂之旅」、「莫奈寫意浪漫遊」、「梵高午睡梳乎藝拍區」、「優雅印象派」及「大師名畫藝廊」等，欣賞18幅1:1極具創意的畫作及主題藝術品。

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5大展區光影聲音欣賞藝術館

適逢Sanrio 60週年，新港城中心變身藝術展覽館。（越玲瓏攝）

大熱角色融入經典畫作

Sanrio大熱角色Hello Kitty、Little Twin Stars、My Melody、玉桂狗、布甸狗、梳乎蛋及Kuromi等會融入經典畫作，粉絲們記得探索他們的身影。場內更有Little Twins Star及布甸狗造型雕像，打卡最適合不過！

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AR功能品味每幅畫作

為了豐富藝術體驗，暢遊藝術館時，可用手機掃描場內QR Code，進入互動網站後點選「AR導賞」功能，大人小朋友均可在聲音導航下，聆聽及細閱經典作品介紹，盡情品味每幅畫作。在Sanrio characters雕像造型前開啟「AR攝影」功能，還能拍攝充滿動感的互動AR相片，留下開心回憶。

可透過「AR 導賞」功能，在聲音導航下聆聽及細閱經典作品介紹。（截圖）

透過「AR攝影」功能還能拍攝充滿動感的互動AR相片。（截圖）

互動區域全情投入藝術世界

恒基旗下七大商場H‧COINS會員更可到特有的2個互動區域，展開冬日藝術之旅。小朋友可到「星夜光影聲樂之旅」區，坐在小木船上欣賞超夢幻星空世界，仿佛置身於梵高的創作世界內。而在「梵高午睡梳乎藝拍區」則可於巨型稻田內，與梳乎蛋享受悠閒氣息，運用「AI智能濾鏡」還可拍下印象派照片，投入藝術世界中。

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MOSTown x Sanrio characters Christmas Galleria
日期： 2020年11月20日至2021年1月17日
時間： 早上10時至晚上10時
地點： 馬鞍山鞍祿街18號MOSTown新港城中心L2天幕廣場

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記者：梁節儀

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