【官方授權】《鬼滅之刃》期間限定店登陸尖沙咀　1:1鬼殺隊九「柱」角色齊集現身

▲ 《鬼滅之刃》期間限定店登陸尖沙咀。

人氣日本畫《鬼滅之刃》熱潮席捲全球，《鬼滅之刃劇場版 無限列車篇》於日本上映 10天票房突破百億日圓，打破了《千與千尋》「最快突破百億」的票房紀錄！適逢《鬼滅》大熱，官方宣布全港首間官方授權《鬼滅之刃》期間限定店將於2020年11月27日至2021年1月10日期間登陸尖沙咀。

全港首間官方授權《鬼滅之刃》會出售多款人氣精品，當中包括有造型抱枕、主題T-shirt、Tote Bag、LED木紋鐘、明信片、戒指、金屬書籤及玻璃杯等等。顧客只需要購買兩款Tamashii產品，更可隨即獲贈燙金Postcard，名額有限，先到先得，送完即止。

▲ 鬼滅之刃義勇簡約單肩手提帆布包

▲ 鬼滅之刃柱燙銀T-shirt

▲ 鬼滅之刃撲克牌

▲ 鬼滅之刃嘟嘟馬克杯(350ml)

▲ 鬼滅之刃明信片組(20入)

▲ 鬼滅之刃入色金屬書籤

▲ 鬼滅之刃U型、方型兩用抱枕

▲ 鬼滅之刃LED木紋鐘

▲ 鬼滅之刃DIY木質筆筒螢幕架

▲ 鬼滅之刃6吋可推皮質手機套

▲ Figuarts ZERO《鬼滅之刃》炭治郎水之呼吸

《鬼滅之刃》期間限定店更打造了多個打卡及觀賞位置！其中有達10米長的鬼殺隊九「柱」1:1 打卡牆，齊集「岩、戀、風、蟲、炎、水、蛇、霞、音」九柱角色，定必令粉絲為之瘋狂！店內不同位置更有《鬼滅之刃：無限列車篇》的海報，而「炎柱」煉獄杏壽郎亦會坐陣與大家拍照。此外，場內亦設有「動畫精彩回顧區」，讓粉絲現場欣賞多個精彩的動畫情節，回味及重溫經典一幕。

全港首間官方授權《鬼滅之刃》期間限定店

開放日期： 2020年11月27日至2021年1月10日

開放時間： 上午11時至下午10時

地點： 香港九龍尖沙咀河內道18號K11購物藝術館

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責任編緝：陳珈希