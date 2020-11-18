警長稱曾向尚德邨及停車場施放催淚彈　稱沒有射進停車場內

▲ 警長劉協成。（經濟日報記者攝）

科大學生周梓樂死因聆訊今（18日）續，東九龍衝鋒隊第4小隊警長供稱，事發凌晨，他稱有「暴徒」用雜物堵塞尚德邨出入口，及有人從尚德邨停車場掟雜物及警方照射鐳射筆，他遂向尚德邨出入口處施放了3枚催淚彈，及向停車方向施放了共3枚催淚彈，惟催淚彈並沒有射進停車場內。

警長劉協成供稱，他駐守東九龍衝鋒隊第4小隊，於2019年11月4日凌晨12時35分，該隊與第3小隊在將軍澳唐俊街近唐明街交界佈防。劉指當時有人用雜物堵塞尚德邨出入口位置，他會稱呼該些人士為「暴徒」。

劉續供稱，當時有人掟雜物，小隊指揮官曾發出警告，但聚集人士沒有理會，於12時40分，指揮官下令施放催淚彈驅散，他其後射出了4發催淚彈，其中3發射向尚德邨出入口處的群聚上空60至70米，形容催淚彈「放煙花咁散落地、出煙」。

劉指當時尚德邨停車場A亦有20至30人聚集，並向警方掟雜物及照射鐳射筆，他便向停車場施放了1枚催淚彈，但該枚催淚彈並未射進停車場內。

劉續指，警方及後於凌晨1時開始推進，期間他再向停車場施放了1枚催淚彈，其後推進到廣明苑門口安全島時，又再向停車場施放了1枚催淚彈，但兩者均沒有進入停車場內。劉又指當時不是想直接射入停車場。

劉又供稱，當晚凌晨1時08分後，指揮下令進入停車場內掃蕩，其後隊伍曾發現有消防員處理傷者，但他本人則沒有上前查看。劉又指當時戴上了防毒面具，所以嗅不到任何氣味。

▲ 警署警長彭天池。（經濟日報記者攝）

警署警長彭天池供稱，當晚凌晨，他擔任第3小隊的副指揮官，約於凌晨1時推進到尚德邨門口出入處，而當時有示威者由尚德邨停車場A內向警方掟硬物，他遂向停車場3樓射了1發海綿彈，彭指無法確定有否擊中人。

警員秦梓傑則供稱，事發時他駐守第3小隊，於當晚凌晨1時10分，該隊推進到近尚德邨停車場A旁邊，有1名示威者停車場內向警方掟雪糕筒，他遂向停車場平台下的1層射了1枚布袋彈，但沒有擊中人。研訊今午續。

▲ 警員秦梓傑。（經濟日報記者攝）

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記者：王仁昌