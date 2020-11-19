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【恐怖意外】5歲男童跌入熱湯桶　下身嚴重燙傷或需接受植皮手術

兒童健康 11:08 2020/11/19

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福建一名5歲男童用餐前和同學打鬧，意外跌入放在地上裝有滾燙麵條的湯桶，遭受嚴重燙傷。

讓幼童遠離有潛在危險的物品，是老師和家長都要注意的事。福建漳州市近日發生一宗校園意外，一名5歲男童在用餐前和同學打鬧，意外跌入放在地上裝有滾燙麵條的湯桶，遭受嚴重燙傷，送院時更一度休克，或需要接受植皮手術。拍下意外過程的監控影片在社交平台上瘋傳，引發網民關注，質疑校方管理不當。

事件發生在11月6日，影片顯示事發當時有大約15名小朋友聚集在用餐區域，等候入座用膳。一名學校員工提來一個湯桶，放置在地上然後離開。隨後受害男童與一名同學在追逐打鬧，男童在倒退行走時不慎掉進湯桶中。

男童跌入鐵桶的當下，立即扶着鐵桶的邊緣，試圖爬起來。剛要站起來時，又滑倒在地。兩名學校職員見狀立即拉起男童，將男童的所有衣服都脫掉。

意外導致男童下體、臀部及大腿嚴重燙傷，送院時男童更一度休克。第909醫院全軍燒傷中心醫生林陸添指，男童傷口面積大，醫院先為他施行抗休克及抗感染的處理，包括創面清創、上懸浮床等。經治療後男童病情已經穩定，之後有機會進行植皮手術。

事件引來網民熱議，有人認為幼稚園要負全部責任，指桶子應放在孩子碰不到的地方。網民亦質疑校方處理男童燙傷的手法，指燙傷後「不能直接脫衣服，會把皮肉撕下來，應該用剪刀剪開衣服，再用清涼的水沖洗或浸泡。」。

燙傷處理方法

根據香港衞生署的網站資料，燙傷最重要的急救是減低傷處的熱力及痛楚，同時要預防傷口受到細菌感染。以下是處理傷口的小貼士：

  • 保持鎮定。
  • 用冷水浸或沖洗受傷部位最少十分鐘，以助降溫及減輕痛楚。
  • 勿用冰直接敷傷口，以免破壞細胞組織。
  • 由於受傷部位或會腫脹，應即除去束縛性物件，如手錶、手鐲、指環、緊窄的衣物如腰帶、靴或鞋等。
  • 如衣服與傷口黏在一起，便不要勉強除去黏在一起的衣服，以免撕破皮膚，增加受感染的危險。
  • 如有水泡，不要弄破，否則容易引致細菌感染。
  • 傷口上切勿塗上藥油、牙膏、豉油、燙火膏、肥皂、食油等物質，以免令傷口惡化。
  • 如要保護傷口，可用消毒或清潔而不帶絨毛的敷料遮蓋，緊急時可用保鮮紙代替。
  • 勿用黏性敷料如棉花或膠布等直接包裹傷口，以免敷料與傷口黏在一起。

上述方法可用於處理面積小及輕微的燒傷及燙傷，不過若燒傷及燙傷的情況嚴重，便應盡快送傷者往醫院治理。

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責任編輯︰王明芳

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