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民建聯冀施政報告列出疫情「清零」時間表及路線圖

政治 16:24 2020/11/18

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熱門 超市大搜查 防敏 港大藏屍案 自助餐優惠 踩過界II 使徒行者3 兒童健康 劇情預告 烹飪教煮

民建聯希望特首在施政報告中展現抗疫和推動經濟復蘇的決心。（林曉君攝）

新一份《施政報告》下周三公布，民建聯今日提出8大期望，認為首要是展現政府全面抗疫、推動經濟復蘇的決心和方法，讓市民見到疫情「清零」的時間表及路線圖，減低市民未來被減薪和失業的可能性。

民建聯又要求，行政長官未來要定期和建制派各個政黨溝通，民建聯副主席陳克勤指，議員對於社情脈搏的把握上比相關官員廣泛，希望政府在推出政策前，和不同政黨溝通，聽取相關意見，包括解答相關政策是否應該做，什麼時候做及如何做，避免在不適合的時間推出不適宜的政策。

民建聯期望政府推出失業援助金，以及盡快確定放寬2元乘車位優惠至60歲的時間表。同時希望政府成立專門機構，協助港青掌握資訊，到大灣區發展，建議政府和商界合作，提供內地的職位，並由政府向獲聘請的職員提供至少半年薪津。

另外，民建聯希望政府加大力度增撥資源覓地建屋，解決土地不足的問題，例如加快推動新界東北和明日大嶼的前期研究工作，透過不同方法多管齊下覓地建屋。

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記者：林曉君

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