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【肥媽丈夫出殯】亡夫火化長子捧遺照送別　肥媽依依不捨須謝嘉怡攙扶

娛樂 16:33 2020/11/18

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肥媽丈夫Rick今日出殯。

肥媽（Maria Cordero）與丈夫Rick結婚21年，一直十分恩愛，可是肥媽丈夫在2017年確診患上末期肺腺癌，抗病3年，於今年11月5日離世。肥媽昨日為亡夫在香港殯儀館設靈，今日下午大殮火化，肥媽跟子女神情哀傷送別最後一程。

肥媽丈夫施曉洋（Da Silva Ricardo Manoel、Rick）於本月5日凌晨在香港浸信會醫院因肺腺癌安詳離世，享年72歲。昨日肥媽為亡夫在香港殯儀館以天主教儀式設靈，今天（18日）約2時在中環聖若瑟堂出殯。

肥媽穿黑色素服到達靈堂。（東星圖片）

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約下午1時，亡夫施曉洋的靈柩到達聖若瑟堂，其後肥媽穿著一身黑色素服到場，步下七人車的肥媽神情哀傷，並由港姐謝嘉怡、好友黑妹（李麗霞）陪同攙扶，送別丈夫最後一面。

而丈夫Rick的遺照則由長子捧著，肥媽跟親友逐一進入火化場，跟摯愛作最後告別。

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一臉倦容的肥媽看似心情仍未平復，但仍向現場傳媒合十以示謝意，肥媽指昨日設靈時已交代心情，感情傳媒的關心，她又指自己很欣慰，丈夫去得好開心，感激傳媒連日的辛勞。

亡夫的火化儀式約一小時完結，肥媽披上黑色頭紗步出禮堂，而靈柩運上靈車時，肥媽似依依不捨，目送亡夫靈車離開。

撰文 : TOPick柴犬出動

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